Pronostico Brentford-Manchester United: nessuno produce più xG

Brentford-Manchester United è una partita della sesta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Manchester United nello scorso fine settimana si è aggiudicato il primo big match della stagione, battendo 2-1 il Chelsea a Old Trafford. Un successo meritato, come confermano anche i numeri: i Red Devils, pur lasciando il possesso ai Blues, hanno costruito numerose occasioni da gol, rendendosi decisamente più pericolosi rispetto agli uomini di Enzo Maresca, rimasti tuttavia in 10 dopo soli 5 minuti per via dell’espulsione del portiere Sanchez (parità numerica poi ripristinata a fine primo tempo con il rosso al brasiliano Casemiro).

Nel complesso, insomma, una prestazione incoraggiante da parte della squadra di Ruben Amorim, a distanza di una settimana dal fragoroso k.o. nella stracittadina con il Manchester City (3-0). Per tornare a frequentare le zone nobili della classifica della Premier League però lo United deve essere più costante a livello di risultati: per riuscirci dovrà anche cercare di trovare la via del gol con maggiore continuità.

A tal proposito, Amorim resta fiducioso: nessuno, ad oggi, ha prodotto lo stesso numero di xG dello United (10,13). Il problema è che, al tempo stesso, i Red Devils hanno segnato solamente sei reti. Per intenderci il Brentford, prossimo avversario di Bruno Fernandes e compagni, ha realizzato lo stesso numero di gol (6) ma producendo appena 5,93 xG. Le Bees stanno faticando ad ingranare dopo l’addio di Thomas Frank in estate (il tecnico danese è passato al Tottenham, chiudendo uno storico ciclo). Non vincono dalla seconda giornata e da allora hanno racimolato un solo punto in tre partite: lo scorso fine settimana hanno perso il derby londinese con il Fulham (3-1) nonostante fossero passati in vantaggio dopo venti minuti. La classifica, con un ruolino del genere, non può essere bella: difatti il Brentford è solo quartultimo.

Come vedere Brentford-Manchester United in diretta tv e in streaming

La sfida Brentford-Manchester United è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport 4K (canale 213). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “X2” è quotato invece a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La prestigiosa vittoria con il Chelsea potrebbe aver “sbloccato” il Manchester United, chiamato ad approfittare del momento difficile del Brentford, che comunque davanti al proprio pubblico non ha ancora perso tra campionato e League Cup. Ipotizziamo un risultato positivo dei Red Devils in una partita in cui entrambe andranno probabilmente a segno: il segno “gol”, del resto, è sempre uscito negli ultimi quattro precedenti.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Brentford-Manchester United

BRENTFORD (5-3-2): Kelleher; Kayode, van den Berg, Ajer, Pinnock, Lewis-Potter; Jensen, Henderson, Damsgaard; Igor Thiago, Ouattara.

MANCHESTER UNITED (3-4-2-1): Bayindir; de Ligt, Maguire, Shaw; Mazraoui, Mainoo, Bruno Fernandes, Dorgu; Mbeumo, Cunha; Sesko.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2