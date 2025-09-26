Pronostici Bundesliga 27 settembre ore 15:30: Kovac mette la quarta

Bundesliga, il Borussia Dortmund punta a restare in scia al Bayern Monaco: gialloneri di scena in casa del Mainz, ancora a secco di vittorie casalinghe.

La Bundesliga, dopo anni in cui il Bayer Leverkusen era riuscito a “rompere” il duopolio, sembra essere tornata all’origine. Il Bayern Monaco comanda e il Borussia Dortmund insegue. Sì, dietro ai bavaresi, a punteggio pieno dopo quattro partite, ci sono i gialloneri: tre vittorie e un pareggio per la squadra di Niko Kovac, che dopo il pirotecnico pareggio con il St. Pauli all’esordio non si è più fermata, inanellando tre successi di fila. Una settimana fa un gol di Adeyemi ha piegato il Wolfsburg (1-0), in un altro match in cui a prendersi la scena è stata la difesa, rimasta inviolata per la terza volta consecutiva in campionato.

Gli unici gol incassati dal Borussia, dunque, restano quelli con il St. Pauli (3-3) e con la Juventus in Champions League, nel rocambolesco 4-4 che ha lasciato tanti rimpianti a Kovac e ai suoi uomini, riacciuffati dai bianconeri nel recupero. Guirassy e compagni ora mettono nel mirino un’altra vittoria, contro un Mainz che sabato scorso si è sbloccato centrando la prima vittoria stagionale (1-4 in trasferta con l’Augsburg). I biancorossi, tuttavia, davanti al proprio pubblico finora non hanno totalizzato neppure un punto, perdendo sia con il Colonia sia con il Lipsia, in entrambe le occasioni senza segnare gol. Travolto dal Mainz nell’ultimo turno, l’Augsburg dovrebbe mettere fine alla striscia negativa che dura da tre giornate: i bavaresi hanno buone possibilità di voltare pagina contro l’Heidenheim, unica squadra inchiodata a quota zero punti (4 sconfitte su 4) e, al momento, prima candidata alla retrocessione in Zweite Liga.

Le previsioni sulle altre partite

Non riesce ancora ad ingranare il Bayer Leverkusen: nonostante il cambio in panchina – Hjulmand al posto del disastroso ten Hag – le Aspirine continuano a fare fatica ed il pareggio con un Borussia Monchengladbach (1-1) in crisi l’ha dimostrato alla perfezione nell’ultima giornata.

La vittoria non è scontata neppure in casa del coriaceo St. Pauli, reduce dalla prima sconfitta (2-0 a Stoccarda) ma ancora imbattuto tra le mura amiche: improbabile pure che il Leverkusen riesca a tenere la porta inviolata contro i marroni. Match da gol anche quello tra Wolfsburg e Lipsia: occhio ai Roten Bullen, apparsi in gran forma – tre vittorie di fila – dopo la batosta all’esordio con il Bayern Monaco.

Bundesliga: possibili vincenti

Augsburg o pareggio (in Heidenheim-Augsburg)

Borussia Dortmund (in Mainz-Borussia Dortmund)

Le partite da almeno tre gol complessivi

St. Pauli-Bayer Leverkusen

Heidenheim-Augsburg

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

St. Pauli-Bayer Leverkusen

Wolfsburg-Lipsia

Comparazione quote

La vittoria del Borussia Dortmund è quotata a 2.05 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” in Wolfsburg-Lipsia è quotato invece a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

