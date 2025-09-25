Pronostico Ruud-Berrettini: il gran finale di quel match rimasto in sospeso

C’è Ruud per Berrettini al secondo turno di Tokyo: testa a testa, ultime prestazioni e pronostico sul match valido per l’accesso al terzo turno.

Matteo Berrettini non vinceva una partita dallo scorso mese di maggio. E quando, mercoledì, è riuscito ad imporsi in due set su Jamie Munar, si è lasciato andare ad un urlo liberatorio che l’ha detta lunga su quanto ostico sia stato questo periodo senza tennis.

Al secondo turno dell’Atp di Tokyo, dopo questa performance strabiliante, dovrà affrontare Casper Ruud, che in questo 2025 si è regalato il primo titolo Masters 1000 della carriera. Ha brillato soprattutto sulla terra rossa, ma con qualche lampo anche sugli altri campi. E tanta, tantissima personalità, nonostante le difficoltà fisiche legate a un problema costale.

Il norvegese è dunque in fiducia, consapevole di sé e dei propri mezzi, concentrato su tutte le superfici. Berrettini, invece, come noto, ha vissuto settimane altalenanti: in Cina, al suo ritorno in campo, ha subito una sconfitta deludente, così come amarissima era stata quella rimediata al primo turno di Wimbledon. I segnali che ha lanciato a Tokyo, tuttavia, sono incoraggianti: è stato convincente, nonché capace di salvare palle break e di mostrare che con i suoi colpi, pur dopo il periodo difficile che ha attraversato, può e sa ancora fare la differenza.

Come vedere Ruud-Berrettini in diretta tv in chiaro e in streaming

La partita tra Casper Ruud e Matteo Berrettini sarà trasmessa venerdì 26 settembre, non prima delle 10:15, su Sky Sport. Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Ruud-Berrettini: il pronostico

L’ultimo confronto diretto tra Ruud e Berrettini risale agli Internazionali di Roma: fu proprio durante quel match, come si ricorderà, ironia della sorte, che Matteo dovette ritirarsi per via di un infortunio. Ruud dominò nel corso di quella partita, soprattutto, nei momenti chiave, mostrando superiorità nella costruzione del punto e nella capacità di resistere nei momenti più pressanti. Inoltre, è avanti negli scontri diretti, ragion per cui, alla luce di questo e del suo stato di forma attuale, parte favorito. Verosimilmente, tuttavia, Matteo potrebbe riuscire a scucirgli almeno un set, soprattutto nel caso in cui il servizio, come si spera, dovesse funzionare.