Pronostico Bayern Monaco-Werder Brema: Kompany ha un solo obiettivo

Bayern Monaco-Werder Brema è una partita della quinta giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dodici punti dopo quattro partite: diciotto gol fatti e tre subiti. Sì, ci sono stati in generale avvii peggiori nei vari campionati. Si scherza, ovvio: il Bayern Monaco di Kompany non poteva fare meglio e quest’anno è ancora più forte di quello passato. In Germania hanno già capito che non ce ne sarà per nessuno. Purtroppo per loro, per tutti gli altri, è così.

Nell’anticipo del venerdì – la settimana prossima torna la Champions League – i bavaresi ospitano un Werder Brema che in 4 giornate è riuscito a prendere già dieci gol. Una difesa colabrodo – i numeri lo testimoniano in maniera importante – nella quale giocatori come Kane possono andare a nozze. Evidente che non ci sarà partita, ed è evidente che in questo momento l’obiettivo numero uno del Bayern sia quello di migliorare dietro. In generale, tre gol presi in 4 giornate, non sono il massimo. I meccanismi difensivi, quindi, sono da oliare. Ed è per questo che ci aspettiamo anche una partita con una sola squadra a segno.

Kompany, che sicuramente è stato un buon difensore, ha avuto il tempo per lavorare nel corso di queste settimane. E poi lo sappiamo benissimo: vincere senza subire gol ha tutto un altro sapore.

Come vedere Bayern Monaco-Werder Brema in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Werder Brema è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno NO GOL è quotato a 1.90 su Lottomatica e 1.77 su Snai. La vittoria del Bayern Monaco, invece, ha un valore di 1.08 su Goldbet e Lottomatica e a 1.07 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La quota del NO GOL è clamorosa e crediamo fortemente che debba essere sfruttata a dovere. Dentro una gara da tre reti complessive, comunque, la vittoria del Bayern Monaco non è minimante in discussione.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Werder Brema

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Gnabry, Olise, Luis Díaz; Kane.

WERDER BREMA (4-2-3-1): Bakchaus; Sugawara, Friedl, Coulibaly, Agu; Stage, Lynen; Schmid, Puertas, Nijnmah; Grull.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0