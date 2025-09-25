Pronostico Bayern Monaco-Werder Brema: Kompany ha un solo obiettivo

Bayern Monaco-Werder Brema è una partita della quinta giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Dodici punti dopo quattro partite: diciotto gol fatti e tre subiti. Sì, ci sono stati in generale avvii peggiori nei vari campionati. Si scherza, ovvio: il Bayern Monaco di Kompany non poteva fare meglio e quest’anno è ancora più forte di quello passato. In Germania hanno già capito che non ce ne sarà per nessuno. Purtroppo per loro, per tutti gli altri, è così.
Nell’anticipo del venerdì – la settimana prossima torna la Champions League – i bavaresi ospitano un Werder Brema che in 4 giornate è riuscito a prendere già dieci gol. Una difesa colabrodo – i numeri lo testimoniano in maniera importante – nella quale giocatori come Kane possono andare a nozze. Evidente che non ci sarà partita, ed è evidente che in questo momento l’obiettivo numero uno del Bayern sia quello di migliorare dietro. In generale, tre gol presi in 4 giornate, non sono il massimo. I meccanismi difensivi, quindi, sono da oliare. Ed è per questo che ci aspettiamo anche una partita con una sola squadra a segno.
Kompany, che sicuramente è stato un buon difensore, ha avuto il tempo per lavorare nel corso di queste settimane. E poi lo sappiamo benissimo: vincere senza subire gol ha tutto un altro sapore.
Come vedere Bayern Monaco-Werder Brema in diretta tv e streaming
Bayern Monaco-Werder Brema è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
Il pronostico
La quota del NO GOL è clamorosa e crediamo fortemente che debba essere sfruttata a dovere. Dentro una gara da tre reti complessive, comunque, la vittoria del Bayern Monaco non è minimante in discussione.
Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Werder Brema
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Gnabry, Olise, Luis Díaz; Kane.
WERDER BREMA (4-2-3-1): Bakchaus; Sugawara, Friedl, Coulibaly, Agu; Stage, Lynen; Schmid, Puertas, Nijnmah; Grull.