Fognini e il debutto con Giada Lini a Ballando con le stelle: la confessione che spiazza tutti

Fabio Fognini e Giada Lini si apprestano a debuttare a Ballando con le Stelle: autoironia, nuovi passi e una promessa al pubblico di mamma Rai.

Una cosa è certa: che si “esibisca” su un campo da tennis, oppure su una pista da ballo, non fa alcuna differenza. Fabio Fognini è un tipo estremamente competitivo e saprà dare il meglio di sé anche sul palcoscenico, adesso che si appresta a debuttare sul piccolo schermo.

La nuova sfida, la prima extrasportiva, sarà quella che lo attende a Ballando con le stelle. In coppia con la ballerina professionista Giada Lini, il campione ligure inizierà quest’avventura il prossimo 27 settembre, sebbene resti inteso che i due partner siano in sala prove già da diversi giorni. Il suo è uno dei debutti più attesi di tutti i tempi, sia perché Fognini ha un caratterino niente male, sia perché la sua autoironia e il suo carattere competitivo promettono di renderlo protagonista anche in questo contesto.

In attesa di scoprire come se la caverà nel ballo, l’ex tennista e Giada si sono presentati al pubblico postando diversi video sia sui rispettivi canali social, che sull’account ufficiale della trasmissione.

Fognini, quante sorprese in arrivo

In uno di questi filmati, hanno ammesso di essersi appena conosciuti, sebbene pare abbiano già trovato un’ottima intesa dal punto di vista “danzerino”.

Alla domanda, invece, su come stessero andando gli allenamenti, Giada ha risposto con entusiasmo: “Benissimo direi, non so tu…”. La replica di Fabio è stata in perfetto stile Fognini: “Lei sicuramente benissimo, io devo migliorare“. Una battuta che riflette lo stesso approccio che aveva in campo, quando non si perdonava errori e pretendeva sempre il massimo da se stesso.

Alla fine della clip, è arrivata anche una promessa ai fan. “Cosa dobbiamo aspettarci da voi nella prima puntata?”, si sente chiedere loro. “Sarà una grande sorpresa”, ha dichiarato Fognini, con il sorriso di chi sa già di avere qualche asso nella manica. La curiosità intorno alla coppia è alta: il mix tra l’esperienza e la classe di Giada Lini e la personalità esuberante di Fabio Fognini potrebbe davvero regalare momenti memorabili in questa edizione di Ballando con le Stelle.