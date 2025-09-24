Pronostici Midtjylland-Sturm Graz e PAOK-Maccabi Tel Aviv: fattore campo decisivo

Midtjylland-Sturm Graz e Paok-Maccabi Tel Aviv sono partite della prima giornata della League Phase di Europa League e si giocano mercoledì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Parte favorito il Midtjylland in questa prima partita dell’Europa League. I danesi contro lo Sturm Graz, anche per via di una certa esperienza in campo internazionale, hanno una grossa possibilità: vale a dire quella di prendersi i tre punti, che valgono subito tanto, e che indirizzerebbero senza discussione anche il cammino in questo girone. Si sa, con 10-12 punti si entra tra quelle che vanno nella fase a eliminazione diretta, e in questo caso lo Sturm Graz, i propri punti, se li dovrà fare in casa.

I danesi vengono da un momento strepitoso, con nove vittorie nelle ultime dieci partite in tutte le competizioni. E non vogliono di certo chiudere la striscia in questo match. Questa, invece, per il Paok, è la prima occasione di prendersi una rivincita importante contro il Maccabi Tel Aviv: nei due scontri diretti tra queste due formazioni, infatti, gli israeliani hanno sempre vinto. Non succederà così questa volta, anche se per i padroni di casa il compito sarà sicuramente duro e complicato. Ma i tre punti dovrebbero comunque arrivare. Faticosi e quindi ancora più belli.

Come vedere Midtjylland-Sturm Graz e Paok-Maccabi Tel Aviv in diretta tv e in streaming

Le sfide Midtjylland-Sturm Graz e Paok-Maccabi Tel Aviv è sono in programma mercoledì alle 18:45. Verranno trasmesse in diretta tv da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Midtjylland è quotata 1.67 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai. La vittoria del Paok invece ha un valore di 1.92 su GoldBet e Lottomatica e 1.92 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Midtjylland-Sturm Graz

Gara da almeno tre reti complessive, questa. Con una vittoria dei padroni di casa che inizieranno alla grande questa prima fase di Europa League.

Le probabili formazioni

MIDTJYLLAND (3-5-2): Olafsson; Diao, Erlic, Sorensen; Mbabu, Castillo, Billing, Simsir, Jensen; Cho, Brumado.

STURM GRAZ (4-4-2): Christensen; Oermann, Aiwu, Lavalee, Karic; Stankovic, Chukwuani; Kiteishvili, Horvat; Jatta, Malone.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1