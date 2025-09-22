Tennis, la sfida a 4 ruote la vince Zverev: quanto costa la sua (rarissima) hypercar

Non solo tennis: Sascha Zverev stupisce tutti a Montecarlo con un ingresso da superstar a bordo di un’auto esclusiva dal prezzo da capogiro.

Dal punto di vista sportivo, Alexander Zverev non sta attraversando uno dei momenti più facili e felici della sua carriera. Anzi, sta faticando, e non poco, per stare al passo con i due campioni che dominano, ormai incontrastati, la scena mondiale. Eppure, stavolta, pur senza eccellere sul campo da tennis è riuscito comunque a lasciare tutti di stucco.

Il tedesco, reduce da settimane intense tra tornei e sfide, è stato immortalato mentre arrivava al celebre Casinò di Montecarlo, una delle cornici più iconiche del glamour internazionale. Al suo fianco la fidanzata Sophia Thomalla, presentatrice, modella ed influencer, sua connazionale. Per quanto i due fossero indubbiamente bellissimi e complici come sempre, gli sguardi non sono stati rivolti solo alla coppia: a catalizzare l’attenzione dei curiosi è stata soprattutto l’auto da superstar con cui Zverev ha scelto di presentarsi.

Si tratta di una hypercar rarissima, di quelle che non si vedono tutti i giorni nemmeno a Montecarlo, benché quest’ultima sia la capitale indiscussa del lusso. Linee aggressive, motore che è un concentrato di ingegneria estrema, e soprattutto un prezzo che lascia letteralmente senza fiato. Parliamo di una cifra che sfiora le diverse centinaia di migliaia di euro, a seconda degli allestimenti e delle personalizzazioni. Un investimento che non tutti possono permettersi, e che racconta perfettamente lo stile di vita di chi, come Zverev, ha fatto del successo sportivo una chiave d’accesso a un mondo esclusivo.

Arrivo da superstar per Zverev tra glamour, amore e un bolide da sogno

Così come Sascha ha deciso di allestirlo e personalizzarlo, questo bolide, capace di raggiungere una velocità di 530 km/h, ha un prezzo di listino di 3 milioni di euro circa. Mica bruscolini, insomma.

Un costo certamente alla sua portata, dettato dall’oggettiva rarità di questa automobile. Della Koenigsegg Jesko Absolut vengono prodotti pochissimi esemplari, ed è una vera e propria chicca, dunque, per collezionisti e appassionati. Lo dimostra il fatto che vederla sfilare per le strade del Principato sia, in buona sostanza, un evento memorabile. Non è un caso che il suo arrivo al Casinò abbia attirato più flash di una finale di torneo.

Zverev, dal canto suo, è apparso perfettamente a suo agio. Tra sorrisi e battute con Sophia, ha lasciato che fosse il rombo del motore a parlare per lui. E così, mentre i tifosi attendono le sue prossime imprese sul circuito Atp, resta l’immagine di un ingresso a quattro ruote che difficilmente passerà inosservato. A Montecarlo, in fondo, anche un campione come Zverev sa che lo spettacolo non si gioca solo con la racchetta.