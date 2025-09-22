Genie Bouchard beata tra i campioni: in versione deluxe per la Laver Cup

Eugenie Bouchard “debutta” alla Laver Cup con un abito rosso da vera diva: ecco come l’ex stella del tennis canadese ha stupito tutti con stile ed eleganza.

Eugenie Bouchard non ha mai nascosto la sua capacità di brillare dentro e fuori dal campo. Dopo aver salutato il tennis professionistico, durante lo scorso mese di luglio, la campionessa canadese ha fatto il suo “debutto” alla Laver Cup, l’evento fondato da Roger Federer che ogni anno riunisce campioni e icone del tennis mondiale, in una veste completamente nuova: non da protagonista “diretta”, ma in qualità di ospite d’onore del chiacchieratissimo evento.

E proprio in occasione della serata di apertura, la bella Genie si è presentata in versione deluxe, sfoggiando un abito rosso firmato BOSS che ha subito catturato l’attenzione. Linee eleganti, dettagli sofisticati e quell’allure da diva che la contraddistingue da anni: il look è stato talmente curato che la canadese ha raccontato di essersi sdraiata in macchina pur di non sgualcire il vestito. Un retroscena divertentissimo, che ha voluto condividere sui social con i follower, dimostrando ancora una volta quanto sia glamour ma, al tempo stesso, spontanea e “leggera” in ogni circostanza.

La magica cornice della Laver Cup, naturalmente, ha reso il tutto ancora più speciale. L’evento, diventato un appuntamento fisso nel calendario del tennis, ha visto in campo i protagonisti assoluti di questa generazione. Da Carlos Alcaraz, attuale numero uno al mondo, a Casper Ruud e Alexander Zverev, passando per Holger Rune, Jakub Mensik e Flavio Cobolli, un parterre che rappresenta il presente e il futuro dello sport.

Laver Cup, Bouchard protagonista a colpi di stile

In mezzo a tutti questi campioni, Bouchard è apparsa perfettamente a suo agio, quasi “beata” tra le leggende, se vogliamo. Seppur non avesse la racchetta in mano, portava comunque con sé la consapevolezza di aver scritto delle pagine importanti.

Nel 2014, come ricorderanno i bene informati, fu la prima canadese a raggiungere una finale di Wimbledon, coronando un anno memorabile che la portò fino al quinto posto del ranking mondiale.

Oggi il suo presente è diverso: la bella Genie si divide tra il pickleball e i social media, ma continua ad avere un impatto mediatico incredibile: dove c’è Bouchard, c’è divertimento, bellezza, fascino. Ed è un vero privilegio, stando così le cose, che la Laver Cup, già forte dei suoi trofei scintillanti e delle parterre di campioni in campo, abbia avuto un’ospite speciale capace di conquistare la scena anche fuori dal terreno di gioco.