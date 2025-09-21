Che feeling tra Giada e Fognini: scintille lontano dalle telecamere

Fabio Fognini si allena con Giada Lini e tra i due è subito nata un’intesa speciale: scintille in sala prove, un feeling che conquista i fan.

Il destino potrebbe riservargli una nuova avventura nel mondo del tennis. Non più in qualità di giocatore, naturalmente, ma, nel caso decidesse di buttarsi, come allenatore. Per il momento, però, è ancora troppo presto. Fabio Fognini ha prima bisogno di metabolizzare quello che è accaduto durante la scorsa estate; dopodiché, eventualmente, se ne parlerà.

Ora come ora, investirà tutti i suoi sforzi nella nuova avventura alla quale ha deciso di prendere parte. Proprio come Camila Giorgi, che dopo l’addio al tennis è sbarcata sull’Isola dei famosi, anche lui ha deciso di ricominciare dal piccolo schermo. Non volerà alla volta dell’Honduras per vivere settimane di fame e di stenti, ma sarà, come noto, a Ballando con le stelle. Milly Carlucci lo ha corteggiato sin da quando, lo scorso anno, il tennista sanremese vi prese parte come ballerino per una notte.

Fu così bravo ed ebbe un successo tale che la padrona di casa si persuase subito del fatto che averlo nel cast fosse una buona idea. Non ha accettato subito, ma poi si è lanciato e ha deciso di mettersi alla prova. Ecco, quindi, che sale l’attesa in vista di sabato 27 settembre, giorno in cui, appunto, gli aspiranti ballerini debutteranno alla corte della Carlucci.

Fognini e Giada Lini, l’intesa cresce in sala prove

Fognini gareggerà in coppia con Giada Lini, con la quale sembrerebbe avere già instaurato un feeling pazzesco. Al punto che i due, fondendo i loro cognomi, hanno tirato fuori anche uno shipname di tutto rispetto: da qualche giorno a questa parte, si fanno chiamare “I FogLini“.

Hanno già iniziato a condividere i dietro le quinte dei loro allenamenti, ben diversi da quelli ai quali Fabio era abituato, e l’intesa che si è creata tra loro promette bene. Tanto è vero che, a detta di molti follower, sarà proprio questa la coppia rivelazione dell’anno. Certo è che, competitivo com’è, l’ex campione ligure ce la metterà tutta in pista, esattamente come era solito fare sul campo da gioco.

E Giada è per lui la partner ideale, considerando che ha già lavorato con diversi personaggi famosi nel corso delle edizioni precedenti e che sa come mettere a proprio agio, dunque, i suoi allievi. La sua esperienza e la sua energia saranno fondamentali per trasformare Fognini da campione di racchetta a ballerino credibile.