Alcaraz vuota il sacco: la verità su Brooks e sul triangolo con Sinner

Carlos Alcaraz ha deciso di vuotare il sacco per mettere tutti a tacere: ecco cosa ha rivelato al suo entourage e perché il gossip è esploso.

Nel bel mezzo dello US Open, se ne sono scritte di tutti i colori sul conto di Jannik Sinner e di Carlos Alcaraz. Non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per quanto riguarda la loro vita privata. Nelle ultime settimane, in particolar modo, ha tenuto banco la notizia del presunto “triangolo” tra i due campioni del tennis mondiale e la modella statunitense Brooks Nader.

In un primo momento si è vociferato di una relazione tra l’indossatrice e l’iberico; dopodiché, è scoppiata una vera e propria bomba nel momento in cui a questo quadretto si è aggiunto anche il gossip su Jannik. La versione finale, ma non definitiva di tale indiscrezione, sarebbe che entrambi i tennisti sono usciti con lei durante lo Slam a stelle e strisce. Cosa che sin da subito è apparsa poco verosimile, considerando che nella Grande Mela c’era anche Laila Hasanovic, nuova fidanzata dell’azzurro.

Sta di fatto che, dopo giorni e giorni di continue speculazioni, è arrivata una smentita. Secondo quanto riportato da Tennis365, infatti, il neo numero 1 del ranking ATP avrebbe ribadito al suo entourage di essere single e di non avere alcuna intenzione di intraprendere una relazione seria. Potrebbe non esserci in atto, dunque, alcun flirt con la bella Brooks, sebbene a rivelarlo fosse stata la sorella della diretta interessata. Magari qualcosa c’è, tra i due giovani, ma potrebbe non essere nulla di serio.

Alcaraz e Brooks Nader: cosa c’è di vero

A chiarire il quadro e a vuotare il sacco in merito all’intricata vicenda Sinner-Alcaraz-Nader è stato il giornalista spagnolo Alberto Guzmán, volto noto della trasmissione televisiva No Somos Nadie: “Non sono una coppia – ha detto – non è una relazione ufficiale“.

Parole nette, dal significato univoco, che spazzano via i pettegolezzi e che riportano l’attenzione su ciò che conta davvero per Alcaraz: il tennis. A soli 22 anni, con già 6 titoli del Grande Slam in bacheca e il primato ritrovato nel ranking, lo spagnolo ha davanti a sé una carriera che richiede concentrazione assoluta. Non sorprende, quindi, che abbia scelto di chiarire la sua situazione sentimentale per non alimentare ulteriori distrazioni.

Le sue parole hanno messo così fine, almeno per ora, a settimane di speculazioni che avevano acceso i riflettori più sul gossip che sulle imprese sportive. Segno che Alcaraz preferisce che a parlare siano i suoi colpi, non le pagine di cronaca rosa.