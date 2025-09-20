Pronostico Bournemouth-Newcastle: tabù infranto e crisi alle spalle

Bournemouth-Newcastle è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Inutile nasconderlo, il Newcastle non ha iniziato benissimo la sua stagione e si ritrova a fare i conti con quello che, dati alla mano, è il momento peggiore da quando Howe si è seduto sulla panchina dei bianconeri d’Oltremanica. Anche il debutto in Champions League non è stato dei migliori: il Barcellona è passato in Inghilterra quasi senza soffrire dopo averla sbloccata.

Sono tre le vittorie – in quattro partite – invece per i padroni di casa, che ci hanno rimesso le penne solamente contro il Liverpool e che hanno mostrato di avere qualità importanti. Al momento al quarto posto in classifica, il Bournemouth sa comunque benissimo che non è quella la posizione da difendere da qui alla fine della stagione. Ma è meglio fare punti prima per poi non rischiare nulla quando ci sarà il fisiologico momento di appannamento. C’è un però…

Evidente che le qualità delle due rose che scenderanno in campo sono totalmente diverse. Ed è altrettanto evidente che il Newcastle – che non vince da cinque scontri diretti – abbia assoluto bisogno di punti e di una prestazione all’altezza. E per la legge dei grandi numeri, e anche per via di una rosa nettamente superiore, crediamo sia arrivato il momento del colpaccio esterno.

Come vedere Bournemouth-Newcastle in diretta tv e in streaming

La sfida Bournemouth-Newcastle è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Newcastle è quotata 2.90 su Lottomatica e GoldBet e 2.90 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.60 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Negli ultimi tre incroci è finita con entrambe le squadre a segno. Sarà così anche questa volta. Il Newcastle inoltre questa partita non la perderà anzi, crediamo possa riuscire nel colpaccio esterno.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Bournemouth-Newcastle

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Petrovic; Hill, Milosavljevic, Senesi, Truffert; Adams, Scott; Semenyo, Tavernier, Brooks; Evanilson.

NEWCASTLE (4-3-3): Pope; Livramento, Thiaw, Burn, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2