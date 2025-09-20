Pronostico Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach: il cambio tecnico dà i frutti

Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach è una partita della quarta giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il cambio in panchina, dopo sole due giornate, in casa Leverkusen, ha dato i suoi frutti. Subito, intanto, vittoria in campionato e poi pareggio esterno in Champions League, in rimonta. Segnale di una squadra viva, eccome.

E contro il Borussia Monchengladbach in casa, le aspirine di Hujlmand, vogliono continuare su questa scia. Gli ospiti, che ne hanno presi quattro la scorsa settimana tra le mura amiche dal Werder Brema (con cambio tecnico in panchina, Polanski ad interim per questo match), non sanno ancora di che pasta sono fatti: vengono alternate delle prestazioni importanti, sicuramente, ad altre che invece stridono in maniera sensibile con quello che è un valore tecnico tutto sommato abbastanza alto per il campionato tedesco. Ma questa mancanza evidente di continuità è un fattore che deve essere per forza di cose tenuto in considerazione. E il Leverkusen, che quella continuità mostrata negli anni sembra averla proprio ritrovata, si potrebbe ritrovare con tre punti senza nemmeno dover sudare più di tanto.

Come vedere Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach in diretta tv e streaming

Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato a 1.50 su Lottomatica e 1.50 Snai. La vittoria dello Leverkusen, invece, ha un valore di 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Il pronostico

Così come successo lo scorso anno, in casa del Leverkusen, questo match dovrebbe regalare non solo una vittoria semplice ai padroni di casa, ma anche, almeno, tre reti complessive. Tutto scritto, in poche parole.

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen-Borussia Monchengladbach

BAYERL LEVERKUSEN (3-4-2-1): Flekken; Quansah, Bade, Tapsoba; Vazquez, Tilman, Garcia, Grimaldo; Ben Seghir, Maza; Schick.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-5-1): Nicolas; Scally, Elvedi, Diks, Ullrich; Sander, Reitz, Honorat, Reyna, Stoger; Machino.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1