Pronostici Premier League 20 settembre ore 16:00: trasferta insidiosa per gli Spurs

Premier League, tra le gare pomeridiane spicca quella tra Brighton e Tottenham: dopo l’ottimo avvio i londinesi cercano conferme.

Dietro al Liverpool, ancora a punteggio pieno dopo le prime quattro giornate di Premier League, ci sono tre squadre: tra queste, oltre all’Arsenal, figura anche il Tottenham, a quota 9 punti come i Gunners e il Bournemouth. Un inizio tutto sommato positivo per gli Spurs, ripartiti da un nuovo tecnico (l’ex Brentord Thomas Frank) nonostante il trionfo in Europa League dello scorso maggio. L’allenatore danese sembra aver già cambiato i connotati del club londinese: notevoli soprattutto i miglioramenti in fase di non possesso palla, con il Tottenham che da quando è ricominciato il campionato ha subito solamente un gol.

La porta è rimasta inviolata anche nell’esordio in Champions League con il Villarreal: martedì scorso gli Spurs hanno battuto 1-0 il Sottomarino Giallo grazie ad una prestazione molto solida, in cui hanno concesso veramente poco agli avversari. Le fatiche di coppa potrebbero tuttavia farsi sentire nella trasferta, insidiosa, di Brighton: la sensazione è che stavolta sarà complicato portare a casa un altro clean sheet contro una squadra che davanti al proprio pubblico è ancora imbattuta e dove si è imposta addirittura sul Manchester City di Pep Guardiola. Si profila un match movimentato anche a Londra nel derby tra West Ham e Crystal Palace: gli Hammers, dopo essersi sbloccati contro il Forest, hanno incassato la terza sconfitta contro il Tottenham (0-3), vanificando ciò che avevano fatto nel turno precedente; più costante invece il cammino delle Eagles, ancora imbattute tra campionato e coppe (in settimana il Palace ha superato il turno di League Cup contro il Milwall).

Le previsioni sulle altre partite

Il cambio in panchina non ha sortito gli effetti sperati in casa Nottingham Forest: a pochi giorni dalla debacle con l’Arsenal – gara che ha visto l’esordio del nuovo allenatore Ange Postecoglou – i Tricky Trees sono stati eliminati dalla League Cup per mezzo di una squadra di categoria inferiore, lo Swansea. Non è scontato, a questo punto, il successo in casa dell’ostico Burnley: ipotizziamo un risultato positivo da parte dei Clarets.

Il segno “under”, infine, potrebbe uscire fuori in Wolverhampton-Leeds: entrambe finora hanno deluso a livello realizzativo – tre reti segnate in due – e un match a basso punteggio non sarebbe certo una sorpresa.

Premier League: possibili vincenti

Burnley o pareggio (in Burnley-Nottingham Forest)

Crystal Palace o pareggio (in West Ham-Crystal Palace)

La partita da almeno tre gol complessivi

Brighton-Tottenham

Premier League: le partite da almeno un gol per squadra

Brighton-Tottenham

West Ham-Crystal Palace

La partita da meno di tre gol complessivi

Wolverhampton-Leeds

Comparazione quote

Il segno “Gol” in Brighton-Tottenham è quotata a 1.50 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” in Wolverhampton-Leeds è quotato invece a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

