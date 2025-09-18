Pronostico Stoccarda-St. Pauli: succede dopo 6 anni

Stoccarda-St. Pauli è una partita della quarta giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Lo scorso anno sono arrivate due affermazioni esterne nel doppio confronto tra Stoccarda e St. Pauli. Entrambe per uno a zero a favore della squadra ospite. Non succede una cosa, invece, anche perché poi il St. Pauli non ha fatto tanti campionati di Bundesliga, che potremmo rivedere sicuramente sabato sera.

Partiamo da un fatto: la formazione ospite ha iniziato meglio la propria stagione conquistando sette punti in tre partite. Sono tre invece quelli dello Stoccarda, che non è riuscito a dare il meglio in queste battute iniziali. Però, nonostante questo avvio un poco così, la formazione padrona di casa sulla carta ha una rosa molto più importante di quella ospite e cercherà di centrare un’affermazione che si potrebbe rivelare di vitale importanza per il proseguo della stagione.

E cosa non succede dal 2019? Bene, in quell’anno, con lo Stoccarda in casa, è arrivata appunto una vittoria con entrambe le squadre a segno. E siccome, vedendo l’andazzo di quest’anno, il St. Pauli almeno un gol lo potrebbe fare, ci aspettiamo un’affermazione dei padroni di casa in una gara da almeno tre reti complessive.

Come vedere Stoccarda-St. Pauli in diretta tv e streaming

Stoccarda-St. Pauli è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno GOL è quotato a 1.68 su Lottomatica e 1.63 Snai. La vittoria dello Stoccarda, invece, ha un valore di 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.70 su Snai.

Il pronostico

Come detto prima ci aspettiamo almeno un match da un gol per squadra e una vittoria dello Stoccarda. Che così accorcerà in classifica e si prenderà la seconda affermazione del proprio campionato.

Le probabili formazioni di Stoccarda-St. Pauli

STOCCARDA (4-2-3-1): Nubel; Vagnoman, Joeltsch, Chabot, Mittelstadt; Karazor, Stiller; Tomas, El Khannous, Leweling; Demirovic.

ST. PAULI (3-4-1-2): Vasiji; Wahl, Smith, Dwizigala; Purka, Sands, Fujita, Oppie; Sinani; Hountondij, Pereira Lage.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1