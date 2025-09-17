Pronostico Club Brugge-Monaco: il momento dice pareggio con gol

Club Brugge-Monaco è una partita della prima giornata della League Phase di Champions League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sfida delicata, per entrambe. Anche se alla fine della fiera il Monaco si potrebbe anche accontentare di un pareggio. Che, senza dubbio, in questa partita, è il risultato che potrebbe davvero venire fuori.

Dopo una serie infinita di risultati utili positivi, il Club Brugge nello scorso fine settimana ha conosciuto l’amaro gusto di una sconfitta. Sì, nessuna squadra le può vincere tutto nel corso della stagione quindi ci stava, prima o poi, una caduta. Peccato che è arrivata nel momento forse più importante della stagione, quando arrivano le coppe e servirebbe essere sicuri dei propri mezzi. Cosa che invece in questo momento è proprio dentro al cuore degli ospiti.

Sì, il Monaco, ha piazzato tre vittorie nelle prime quattro giornate del proprio campionato e sta dimostrando di avere delle qualità importanti. Sempre in attesa di Pogba, ancora non al meglio della condizione fisica, che potrebbe anche dare, se torna anche al 50% di quello ammirato negli anni, qualcosa alla formazione monegasca. Che si vuole anche prendere una rivincita, dimenticando quello che è stato l’ultimo scorso diretto nel 2018, quando in Belgio ha preso sei gol sempre in una partita di Champions League.

Come vedere Club Brugge-Monaco in diretta tv e in streaming

Club Brugge-Monaco è in programma giovedì alle 18:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Per gli amanti del rischio è il pareggio il risultato che potrebbe venire fuori da questo match. Non è una certezza assoluta, ma vedendo il momento delle due squadre diciamo che ci pare quello più probabile. La sicurezza, invece, ce l’abbiamo nella possibilità che entrambe le squadre nel corso della serata possano trovare la via del gol. E la quota è stuzzicante.

Le probabili formazioni di Club Brugge-Monaco

CLUB BRUGGE (4-3-2-1): Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Onyedika, Stanković, Vanaken; Forbs, Tzolis; Tresoldi.

MONACO (4-2-3-1): Köhn; Teze, Dier, Mawissa, Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Biereth, Minamino; Balogun.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1