Non solo carote per Sinner: che bastonata, piovono polemiche

Un attacco inaspettato scuote improvvisamente il mondo del tennis: le parole inaspettate su Jannik Sinner hanno scatenato la bufera online.

Ha una nuova casa, nuove abitudini, una nuova fidanzata. La vita di Fedez è cambiata radicalmente, da quando il suo matrimonio con Chiara Ferragni è naufragato. Eppure, l’irriverenza resta quella di sempre, la stessa che ha fatto di lui, nel bene e nel male, uno dei personaggi più popolari, e al tempo stesso chiacchierati, del Bel Paese.

Non ha mai avuto neanche mezzo pelo sulla lingua e non ce lo ha avuto, quindi, neanche stavolta. Ecco, infatti, che il rapper è tornato a far parlare di sé – non proprio in accezione positiva, diciamocelo – prendendo di mira l’atleta del momento, quello che da quasi due anni a questa parte sta facendo sognare mezza Italia. Parliamo di Jannik Sinner, che viene citato in quello che sarebbe il nuovo brano di Fedez. Che fin qui non sarebbe un problema, se non fosse che lo fa attraverso una frase che, per forza di cose, ha scatenato un’ondata di polemiche in ogni dove.

Ma riavvolgiamo il nastro per un attimo, prima di andare avanti. Iniziamo col dire, dunque, che il rapper di Rozzano, impegnato nei preparativi per il maxi-concerto al Forum di Assago, ha pubblicato nelle sue storie Instagram una strofa che sembrerebbe far parte di un brano inedito. Un testo dal tono aggressivo – manco a dirlo – in cui vengono citati diversi personaggi noti, tra cui il numero 2 del tennis mondiale.

La bufera sui social e il silenzio di Sinner su Fedez

L’attacco a Sinner non è passato inosservato e non poteva essere altrimenti, dato il contenuto discutibile della strofa, che fa così: “L’italiano ha un nuovo idolo, si chiama Jannik Sinner. Purosangue italiano con l’accento di Adolf Hitler“.

L’accostamento tra l’altoatesino e il dittatore nazista ha subito acceso la miccia dei social, nella misura in cui è stato considerato da molti utenti non solo fuori luogo, ma anche offensivo e inaccettabile. I commenti sono esplosi in pochi minuti e on tanti hanno sottolineato quanto il riferimento alle origini di Sinner fosse un attacco personale inutile, oltre che oggettivamente di cattivo gusto.

Jannik, nato a San Candido e cresciuto in una famiglia di madrelingua tedesca, ha sempre dichiarato di sentirsi italiano al 100%”. Un concetto ribadito più volte con orgoglio, che però non è bastato, evidentemente, a evitare di diventare bersaglio di un’uscita polemica di Fedez. La sensazione, ad ogni modo, è che il rapper sapesse già di innescare una tempesta: del resto, le polemiche hanno sempre fatto parte del suo linguaggio artistico e mediatico. Al momento Sinner non ha commentato. Non è nel suo stile lasciarsi trascinare in polemiche che non riguardano il campo da tennis. La bufera, tuttavia, non accenna ancora a placarsi.