Fognini e quel retroscena su Ballando con le stelle: la reazione di Flavia Pennetta

Fabio Fognini racconta per filo e per segno i retroscena del suo debutto a Ballando con le Stelle: tra ironia, nuove sfide e la reazione della moglie.

Dopo una carriera vissuta tra colpi di genio, imprese memorabili e qualche -frequente – scatto d’ira, per Fabio Fognini si apre un nuovo capitolo, fatto di riflettori e di scarpette molto diverse dalle sneakers che ha sempre indossato sul campo da tennis. Il tennista ligure, come già confermato nelle scorse settimane, sarà uno dei protagonisti della prossima edizione di Ballando con le Stelle, lo show di Milly Carlucci.

La padrona di casa lo corteggiava da tempo. Da quando, più precisamente, l’atleta aveva preso parte ad una serata in qualità di ballerino per una notte. La sua performance era stata un successone e, di conseguenza, la conduttrice ha molto insistito per averlo con sé e assicurarsi ascolti ancor più alti. La data del debutto, stavolta in pista, è ormai all’orizzonte, ma le incognite, a quanto pare, sono tante.

Ospite di Alessandro Cattelan a Supernova, Fognini si è difatti lasciato andare a delle inaspettate rivelazioni. “Non vi mettete a ridere – ha esordito – sono già in ritardo, devo ancora sentire la mia maestra di ballo. Ho fatto una puntata lo scorso anno di una notte, mi sono divertito un sacco. Mi hanno dato tutti voti belli, anche se lo fanno solo per convincerti a tornare, e questa volta ci sono riusciti”.

Fognini cambia pista: la “regia” è tutta di Flavia Pennetta

Il retroscena più divertente, tuttavia, non fosse altro per il modo in cui lo ha raccontato, è quello sul quale si è soffermato subito dopo questa doverosa puntualizzazione.

“Era un programma che mi stava dietro da tanto tempo – ha continuato – ne ho dovuto parlare con la capa di casa (la moglie Flavia Pennetta, anche lei ex tennista, ndr) perché il mio obiettivo era stare a casa con i figli. Però era un’opportunità che dovevo cogliere ora. Mi tratterrò qualche mese, spero e poi vediamo se uscirà qualcosa a livello tennistico. Milly mi ha dovuto chiamare un po’ di volte – ha concluso Fabio, restituendo una narrazione perfetta del viaggio che lo ha portato ad essere uno dei prossimi concorrenti – ma alla fine ho detto sì”.

Pennetta, compagna di vita e campionessa Slam, ha quindi avuto l’ultima parola. Solo dopo il suo sì, Fognini avrebbe accettato di tuffarsi in una nuova esperienza televisiva. E così la coppia più iconica del tennis italiano conferma ancora una volta quanto i grandi cambiamenti passino sempre dalla loro intesa familiare. Questa volta, però, la sfida sarà diversa e sarà interessante scoprire come se la caverà lontano dalla racchetta.