Pronostico Borussia Monchengladbach-Werder Brema: primo gol e prima vittoria

Borussia Monchengladbach-Werder Brema è una partita della prima terza di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Due squadre che dopo due giornate hanno un solo punto. Potrebbe essere un segnale di un cammino simili e nei risultati ovviamente lo è. Non lo è, però, in quelli che sono stati i numeri che sono venuti fuori. E che ora vi diciamo.
Parte favorito il ‘Gladbach in questa terza partita della Bundesliga. I padroni di casa hanno una rosa sicuramente più importante di quella ospite e cercano, pure, il primo gol stagionale: la casella è zero in quelli segnati, mentre uno solo è stato quello subito. Un segnale di una difesa importante. A differenza del Werder, che si ha già segnato quattro volte, ma che nel corso delle prime due partite ha già preso sette gol. Qui è evidente che ci sia qualcosa da registrare.
Quindi? Quindi ci aspettiamo ovviamente una gara con molti gol, almeno tre. Il Borussia deve per forza di cose segnare e vuole prendersi la prima affermazione della sua stagione. In un modo o nell’altro, inoltre, dovrebbe arrivare. Gara spettacolare, quindi. Gara quasi a senso unico oseremmo dire noi.
Come vedere Borussia Monchengladbach-Werder Brema in diretta tv e streaming
Borussia Monchengladbach-Werder Brema è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Borussia è quotata 1.95 su GoldBet e Lottomatica e 1.95 su Snai. Il segno GOL, invece, ha un valore di 1.42 su Goldbet e Lottomatica.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Prima vittoria stagionale e primi gol per il Borussia nel march contro il Werder Brema. La difesa ballerina del Werder Brema aiuterà e molto. Gara quindi da almeno tre reti complessive.
Le probabili formazioni di Borussia Monchengladbach-Werder Brema
BORUSSIA MONCHENGLADBACH (4-2-3-1): Nicolas; Scally, Elvedi, Diks, Ullrich; Reitz, Sander; Honorat, Stoger, hack; Tabakovic.
WERDER BREMA (4-2-3-1): Backhaus; Sugawara, Schmetgens, Friedl, Agu; Puertas, Lynen; Ninmah, Schmid, Mbangula; Boniface.