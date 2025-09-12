Pronostico Rennes-Lione: si macchia la casella a zero

Rennes-Lione è una partita della quarta giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45 diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Tre partite altrettante vittorie senza subire gol. Insomma, il Lione è in testa alla classifica insieme al Psg ma domenica sera almeno la casella che ancora ferma a zero, ed è un fatto positivo in questo caso, si dovrebbe macchiare.

Sono quattro i punti che invece ha conquistato il Rennes padroni di casa visto a questo momento: con due gol fatti – uno in casa e uno in trasferta – e la bellezza di cinque subiti. Quattro tutti in una volta, nella clamorosa disfatta contro il Lorient davvero inaspettata almeno nelle proporzioni. Pensare comunque che il Lione possa uscire indenne – almeno per quanto riguarda i gol presi – anche da questa partita, ci pare abbastanza complicato.

Ma non sarebbe del tutto complicata una vittoria esterna, soprattutto per quello che è lo stato di salute fisica e mentale che la truppa francese ha trovato nel corso di queste prime giornate. Sarà il fatto che hanno rischiato la retrocessione, sarà qualche altro fattore, ma nessuno si aspettava un inizio del genere. Alla fine, però, è andato via anche Mikautadze, l’attaccante georgiano che era la punta di diamante di questa squadra che si è accasato al Villarreal. Quindi vuoi o non vuoi qualcosa questa truppa ha perso. E alla fine almeno subito dovrebbe pagare questo addio.

Come vedere Rennes-Lione in diretta tv e in streaming

Rennes-Lione è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.50 su Goldbet e Lottomatica e 3.45su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.57 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Difficilmente il Lione riuscirà a vincere questa partita. Ma sotto questo aspetto tutto è possibile. La cosa certa è che anche il Rennes, però, riuscirà a trovare la via della rete macchiando di fatto quella casella a zero che c’è ancora. Il pareggio quindi è il risultato più probabile. Ma noi punteremmo su entrambe a segno.

Le probabili formazioni di Rennes-Lione

RENNES (3-5-2): Samba; Roualt, Jacquet, Brassier; Frankowski, Blas, Rongier, Fofana, Merlin; Tamari, Lepaul.

LIONE (4-2-3-1): Deschamps; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Abner; Tessmann, Morton; Merah, Tolisso, Fofana; Krabec.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1