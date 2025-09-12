Pronostico Psg-Lens: il nuovo obiettivo dei parigini con quota choc

Psg-Lens è una partita della quarta giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 17:15: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante le assenze che avrà Luis Enrique in questa partita – non sono mancate le polemiche per gli infortuni in nazionale – il Psg contro il Lens in casa non avrà nessun problema a vincere questa partita. E anche Luis Enrique ha avuto dei problemi durante la sosta: caduto in bici, si è operato alla clavicola ma pochi giorni dopo è tornato subito a lavoro. Sarà in panchina domenica.

Detto questo, è evidente che almeno in Francia il Psg faccia un altro tipo di sporto rispetto a tutte le altre dirette concorrenti. Non c’è nessuna possibilità – almeno con le squadre piccole – che questa truppa campione d’Europa in carica possa perdere dei punti. Magari succederà più avanti, quando poi inizieranno le coppe, ma sempre con delle formazioni che hanno in rosa dei calciatori che possono mettere in difficoltà questa squadra. Diciamolo chiaramente: il Psg lotterà ovviamente per la Champions e in Francia deve solo capire qualche metterà le mani in maniera aritmetica al campionato. Per il resto non c’è altra via.

La sfida, quindi, è molto indirizzata. Un Psg che vuole continuare a rimanere a punteggio pieno e che vorrebbe, inoltre, cercare di non prendere gol durante il match. Dietro qualcosa è ancora da sistemare rispetto alla passata stagione, e questo è sicuramente uno degli obiettivi che Luis Enrique si è messo in testa anche per dare delle motivazioni ai propri ragazzi. Crediamo che i parigini ci possano riuscire.

Come vedere Psg-Lens in diretta tv e in streaming

Psg-Lens è in programma domenica alle 17:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Psg è quotata 1.32 su Goldbet e Lottomatica e a 1.30 su Snai. Il segno “NO GOL” è quotato invece a 2.25 su Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La quota del NO GOL, superiore a due volte la posta, è quella che oggettivamente stuzzica di più in questo momento. Anche per quello che vi abbiamo raccontato prima. Ma pure quella della semplice vittoria interna dei parigini è assolutamente da tenere in considerazione. Il rischio da un lato, la certezza dall’altro. Decidete voi, in poche parole.

Le probabili formazioni di Psg-Lens

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Ramos, Kvaratskhelia.

LENS (3-4-2-1): Risser; Gradit, Sarr, Udol; Aguilar, Thomasson, Sangare, Machado: Thauvin, Said; Fofana.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0