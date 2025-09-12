Pronostico Brentford-Chelsea: vittoria alla portata anche senza la stella

Brentford-Chelsea è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Da quando è iniziata la Premier League il Chelsea ha disputato solamente derby. Il bilancio è di un pareggio e due vittorie: 0-0 con il Crystal Palace all’esordio, un 5-1 rifilato al West Ham e successo per 2-0 nella stracittadina in assoluto più sentita dai tifosi dei Blues, quella con il Fulham. Ora per gli uomini di Enzo Maresca, che nella prossima settimana debutteranno in Champions all’Allianz Arena contro il Bayern Monaco, c’è la trasferta nella vicina Brentford (siamo sempre a Londra Ovest), dove l’obiettivo è rimanere imbattuti: le uniche a non avere perso nel massimo campionato inglese sono Chelsea, Liverpool e Palace.

La speranza del tecnico italiano, in vista della trasferta al Community Stadium, è quella di recuperare la stella Palmer: il fantasista ha saltato le ultime due partite per infortunio e non è stato convocato neppure dal ct dell’Inghilterra Thomas Tuchel. In settimana non si è allenato con il resto del gruppo e la sua presenza resta in dubbio. Se non dovesse farcela Joao Pedro potrebbe arretrare nuovamente sulla trequarti, agendo alle spalle dell’unica punta Delap. Ma ci sarà sicuramente spazio anche per Garnacho, arrivato nelle ultime ore del calciomercato dal Manchester United. Maresca, ad ogni modo, non può fidarsi delle Bees: andamento altalenante per la squadra da quest’anno allenata dall’irlandese Keith Andrews, sconfitta in trasferta da Nottingham Forest e Sunderland e vittoriosa davanti ai propri tifosi sull’Aston Villa. In mezzo anche il successo in League Cup ottenuto ai danni del Bournemouth, battuto 2-0 a domicilio. Il mercato, tuttavia, ha ulteriormente indebolito il Brentford, che negli ultimi giorni si è privato pure di Wissa, passato al Newcastle.

Come vedere Brentford-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida Brentford-Chelsea è in programma sabato alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.65 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. La vittoria del Chelsea è quotata invece a 1.73 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Probabilmente costretto a fare a meno di Palmer il Chelsea potrebbe fare fatica su un campo tradizionalmente ostico come quello del Brentford. Nelle ultime due sfide però i Blues hanno dimostrato di cavarsela anche senza il loro miglior giocatore: diamo fiducia alla squadra di Maresca in una gara in cui dovrebbero andare a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Brentford-Chelsea

BRENTFORD (4-2-3-1): Kelleher; Kayode, Collins, van den Berg, Lewis-Potter; Henderson, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Igor Thiago.

CHELSEA (4-2-3-1): Sánchez; James, Chalobah, Adarabioyo, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernández; Estêvão, Garnacho, Pedro Neto; João Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2