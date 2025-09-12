Berrettini torna in campo e in amore: un video per ufficializzare la novità

Nuova vita per Berrettini: il ritorno al tennis coincide con l’inizio di una nuova storia d’amore, ormai ufficiale a tutti gli effetti dopo questo gesto.

Non ci avremmo messo la mano sul fuoco, fino a che non lo avesse ufficializzato lui. Adesso che lo ha fatto, quindi, possiamo finalmente esultare: Matteo Berrettini si appresta a tornare in campo e questo vuol dire non solo che l’infortunio agli addominali è ormai alle spalle, ma anche che i problemi interiori manifestati dopo Wimbledon sono, probabilmente, risolti.

Con un video postato sui social, l’ex numero 6 del mondo ha annunciato il suo ritorno in gara all’Atp 250 di Hangzhou, in Cina, previsto dal 17 al 23 settembre. Sarà un momento importante per il 28enne romano, che ora sembra determinato a riprendere in mano la sua carriera. Ma non è solo il tennis, per la verità, ad avere riportato il sorriso sul volto di Berrettini: la clip pubblicata per confermare il ritorno in campo ha dato il là, infatti, per un altro annuncio, stavolta di tipo sentimentale.

Circolavano ormai da diverse settimane le voci relative ad una presunta love story con Vanessa Bellini, ballerina ed ex allieva di Amici, conosciuta alla tappa torinese del tour di Marracash. Noi del Veggente avevamo già scovato un po’ di indizi a supporto di questa tesi, come il fatto che la ragazza, guarda caso, stesse lavorando al Twiga di Montecarlo. Adesso, però, non ci sono più dubbi: il gesto social è inequivocabile e conferma, di fatto, che è vero, come si diceva, che è lei la nuova fiamma di Berrettini.

Berrettini di nuovo “libero” di amare: coming out con Vanessa Bellini

Vanessa ha prima commentato il video postato per annunciare il ritorno con l’emoji di un gorilla e un cuore, per poi ricondividerlo nelle sue storie aggiungendo un altro cuore. Un gesto semplice ma chiarissimo: la loro storia, adesso, è ufficiale a tutti gli effetti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Berrettini (@matberrettini)



Un gesto a sorpresa, se vogliamo, considerando che, dopo la chiacchierata relazione con Melissa Satta, Matteo aveva scelto la strada della riservatezza. Nessuna conferma pubblica, nessun indizio social, per intenderci, quando era saltato fuori che il tennista stava con l’influencer Federica Lelli: Berrettini aveva preferito concentrarsi su se stesso e sul recupero fisico, allontanandosi dalle luci del gossip. Un atteggiamento molto diverso da quello che aveva caratterizzato la love story con la showgirl, sempre al centro, invece, dell’attenzione mediatica.

Con Vanessa, però, qualcosa sembra essere cambiato. Non solo perché la ragazza ha potuto liberamente “ufficializzare” la relazione con un gesto social, ma anche perché il romano le ha lasciato spazio per farlo, segno che forse con lei si sente libero di mostrarsi e di vivere la storia con maggiore leggerezza. Un dettaglio non da poco, se letto in questa prospettiva. Se il martello tornerà a colpire con la stessa forza di sempre lo scopriremo presto. Ma, di certo, almeno sul fronte del cuore, Matteo sembra aver ritrovato l’energia e la serenità che gli servivano.