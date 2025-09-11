Pronostico Bournemouth-Brighton: piedi per terra dopo l’estasi

Bournemouth-Brighton è una partita della quarta giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Prima della sosta, queste due formazioni, si sono tolte delle soddisfazioni incredibili: il Bournemouth è andato a vincere sul campo del Tottenham, il Brighton invece ha superato in casa il Manchester City. Insomma, estasi totali, ma adesso è tornato il momento di non volare più e di appoggiare i piedi per terra.

Lo avranno detto anche i due allenatori ai propri calciatori. L’obiettivo, per entrambe, è ancora lontano dall’essere raggiunto ed è meglio pensare a quello che deve venire. Una sfida, questa, aperta dunque a qualsiasi risultato perché se da un lato c’è una squadra che gioca in casa e che quindi potrebbe essere spinta dal proprio pubblico, dall’altro c’è una società che lo scorso anno ha preso sei punti nelle due uscite di Premier League, dimostrando di avere delle qualità tecniche migliori. Il peso della bilancia, in poche parole, è uguale.

Detto questo, e attenendoci non solo a quello che è successo la passata stagione, ma anche a quello che le due squadre hanno fatto vedere nel corso delle prime due uscite, c’è una soluzione a tutti quelli che sono i dubbi. E andiamo a vederla insieme nel nostro pronostico.

Come vedere Bournemouth-Brighton in diretta tv e in streaming

La sfida Bournemouth-Brighton è in programma sabato alle 16:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.40 su Lottomatica e GoldBet e 3.45 su Snai. Il segno GOL è quotato invece a 1.50 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sì, il pareggio è il risultato sicuramente più probabile in questa partita. Ma la certezza, o almeno noi la vediamo così, è che entrambe le squadre dovrebbero trovare la via del gol. Le ultime partite prima della sosta, citate prima, sono state affrontate con uno spirito sicuramente diverso. In questa verrà fuori l’atteggiamento solito, con le difese pronte a concedere qualcosa pur di vincere. E quindi GOL.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Bournemouth-Brighton

BOURNEMOUTH (4-1-4-1): Petrovic; Smith, Diakite, Senesi, Truffert; Adams; Brooks, Scott, Tavernier, Semenyo; Evanilson.

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, De Cuyper; Hinshelwood, Baleba; Minteh, Gomez, Mitoma; Welbeck.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1