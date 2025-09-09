Pronostico USA-Giappone: sono abbonati ai clean sheet

USA-Giappone è un’amichevole e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì all’01:30 (ora italiana): notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Gli USA il prossimo anno ospiteranno il Mondiale di calcio per la seconda volta nella loro storia. Stavolta, però, a differenza del 1994, lo faranno insieme ai “vicini” Messico e Canada. Sarà inevitabilmente un’edizione storica, dal momento che la Fifa ha deciso di aumentare il numero delle partecipanti: 48 invece di 32.

Essendo una delle tre selezioni ospitanti, quella statunitense è una delle tre nazionali già qualificate di diritto: niente qualificazioni, dunque, per Pulisic e compagni, che nell’ultimo anno oltre alle amichevoli hanno disputato anche la Concacaf Nations League e la Concacaf Gold Cup.

In quest’ultima competizione si sono spinti fino alla finalissima: lo scorso luglio hanno avuto la peggio nella sfida con il Messico, che l’ha spuntata 2-1 in rimonta. Gli uomini di Mauricio Pochettino hanno deluso anche nell’ultima amichevole, perdendo 2-0 con la Corea del Sud: la squadra, oltre allo scarso affiatamento, ha palesato anche evidenti limiti difensivi, che il tecnico argentino, arruolato appositamente per ben figurare nel Mondiale casalingo, è chiamato a correggere nel più breve tempo possibile. Insomma, finora non c’è stata la svolta auspicata da quando al timone della selezione c’è l’ex allenatore di PSG, Chelsea e Tottenham. Pochettino spera di assistere ad una prestazione diversa nel test con il Giappone, reduce dall’amichevole con il Messico, terminata 0-0. I Samurai Blu si sono qualificati al Mondiale lo scorso marzo, dominando il proprio girone di qualificazione, e da febbraio 2024 hanno incassato solo una sconfitta. La selezione nipponica negli ultimi anni è salita di livello – molti giocatori ormai militano stabilmente nei principali campionati europei – e sta brillando soprattutto in fase difensiva: nelle otto partite giocate nel 2025 ha incassato a malapena due gol.

Come vedere USA-Giappone in diretta tv e in streaming

L’amichevole USA-Giappone, in programma nella notte tra martedì e mercoledì all’01:30 al Lower.com Field di Columbus, negli Stati Uniti, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

Il pronostico

Gli USA di Pochettino non hanno ancora preso forma e faranno molta fatica a perforare la retroguardia di un Giappone molto organizzato e messo meglio anche dal punto di vista atletico. Samurai Blu leggermente favoriti in una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di USA-Giappone

USA (4-2-3-1): Freese; Dest, Richards, Ream, Arfsten; Adams, Berhalter; Pulisic, Luna, Weah; Balogun.

GIAPPONE (3-4-2-1): Suzuki; Sugawara, Watanabe, Seko; Doan, Endo, Kamada, Ito; Maeda, Minamino; Ueda.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1