US Open, pronostico Sinner-Alcaraz: la resa dei conti che tutti volevano

Finalissima dalle mille incognite a New York: chi, tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, vincerà l’ultima finale Slam di questo spumeggiante 2025?

Non avremmo potuto desiderare un epilogo diverso da questo. Perché è giusto così, in fondo. La cosa più logica che potesse succedere era proprio che, dopo essersi scontrati prima al Roland Garros, poi a Wimbledon, la resa dei conti avesse come cornice l’Arthur Ashe Stadium. Sarà l’arena newyorkese, pertanto, a stabilire non solo chi tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sia il re indiscusso della Grande Mela, ma anche chi tra i due meriti di stare in vetta al ranking Atp.

Ed è difficile, ora più che mai, avanzare ipotesi sul vincitore dell’edizione 2025 degli Us Open. Sia l’azzurro che l’iberico, del resto, hanno trionfato sul campo in cemento ai piedi della statua della libertà, il che indica chiaramente che su questa superficie sono estremamente combattivi e competitivi. Entrambi, poi, sono arrivati all’ultimo atto dello Slam a stelle e strisce facendo due percorsi quasi immacolati. Sinner ha gestito tutti i match con grande autorità e consapevolezza: si è concesso un passaggio a vuoto, perdendo un set, solo al terzo turno e in semifinale, ma ha comunque dominato anche in quelle due circostanze. Le percentuali di servizio e prima palla in uscita sono notevolmente migliorate, così come l’aggressività in risposta, il che ci fa ben sperare in ottica finale. Peccato solo per quel time-out medico, richiesto durante il match con Auger-Aliassime, che ha preoccupato – comprensibilmente – un po’ tutti.

Alcaraz, invece, è arrivato in finale senza perdere neanche un set: a volte ha vinto rapidamente e in scioltezza, in altre occasioni ha dovuto faticare un po’ di più, ma è sempre stato incredibilmente lucido e agguerrito. A New York ha ulteriormente alzato l’asticella, imponendo ai suoi avversari un ritmo insostenibile, costringendoli a continui cambi di traiettoria e di altezza. Un percorso perfetto, insomma, degno di un ex re del Flushing Meadows.

Come vedere Sinner-Alcaraz in diretta tv in chiaro e in streaming

La finale degli Us Open tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz sarà trasmessa domenica 7 settembre in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Sinner e Alcaraz anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix. Gli abbonati Sky, invece, potranno assistere al match su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Il match avrà inizio alle 20.

Sinner-Alcaraz: il pronostico

In base ai precedenti, Alcaraz ha un vantaggio su Sinner, ma il loro 2025 è stato da film: finale al Roland Garros vinta da Carlos al quinto set, in rimonta, replica a Wimbledon e trionfo di Jannik in quattro. Ora, la terza sfida per lo Slam qui a New York. A parità di talento, la differenza spesso l’hanno fatta due dettagli: il rendimento sulla seconda palla e la conversione delle palle break. In questo torneo Alcaraz è stato più “pulito”, ma Sinner è ancor più solido di prima, è costante nel ritmo e usa la palla corta in maniera più coraggiosa. L’ago della bilancia pende, seppur in modo quasi impercettibile, dalla parte dello spagnolo, ma con “questi due” non si sa mai, per cui è più ragionevole e razionale puntare direttamente sul numero dei set: saranno almeno 4, con almeno un tie-break. E tanta, tantissima, pressione da gestire.