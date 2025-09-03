Sabalenka, arriva la proposta di matrimonio: agli US Open come in una fiaba

Il romanticissimo gesto ha fatto sognare a occhi aperti il pubblico degli US open: il colpo di scena inaspettato sorprende Sabalenka e gli spettatori.

Nel corso dell’estate abbiamo imparato qualcosa di nuovo: che le cam in azione negli stadi possono essere molto pericolose. Ne sanno qualcosa i due amanti che, in occasione di un concerto dei Coldplay, sono stati ripresi proprio mentre erano l’uno tra le braccia dell’altra, ignari del fatto che sarebbero stati visti in mondovisione anche dai rispettivi partner (quelli ufficiali).

Quella storia ha avuto innumerevoli strascichi, ma l’episodio su cui hanno indugiato le telecamere durante gli US Open era, per fortuna, di tutt’altro genere. A Flushing Meadows c’è stato un fuori programma del quale si sta parlando tanto quanto si è parlato del “tradimento” svelato durante il concerto dei Coldplay. E tutto è successo proprio mentre Aryna Sabalenka, numero 1 del tennis femminile, stava sfidando Leylah Fernandez per assicurarsi l’accesso agli ottavi di finale dello Slam a stelle e strisce.

Durante il match, gli spettatori presenti sugli spalti hanno assistito a un momento che ha aggiunto un tocco di romanticismo – che non guasta mai – a quella giornata a tutto tennis. Un uomo ha colto l’occasione, infatti, per quanto la location fosse alquanto insolita, per chiedere alla sua compagna di sposarlo. Il tutto proprio mentre la partita era in corso. La proposta è stata trasmessa sul maxi-schermo dello stadio, suscitando un boato di gioia tra il pubblico.

Sabalenka, il gesto romantico in mondovisione

Anche le due tenniste in campo si sono accorte di quanto stava accadendo in tribuna: “È stato un momento davvero dolce – ha osservato la tigre bielorussa, dal canto suo – Stavo solo cercando di non iniziare a sorridere e di rimanere concentrata perché è una cosa super carina, e credo che ora siano davvero felici”. La tennista ha poi colto l’occasione per augurare loro un matrimonio felice.

DIJO QUE SÍ 💍 Una propuesta de matrimonio en el US Open. A veces, Nueva York es la ciudad del amor. pic.twitter.com/e9JA0NyimR — Set Tenis (@settenisok) August 30, 2025



In conferenza stampa, naturalmente, non sono mancate le frecciatine rivolte a Sabalenka, perché tutti, a quel punto, morivano dalla voglia di indagare se anche nella sua vita ci siano fiori d’arancio all’orizzonte.

Aryna, però, non ha dato ai giornalisti alcun elemento su cui “speculare”: “Non voglio questo tipo di proposta – si è affrettata a sottolineare – ma ho guardato il mio fidanzato. Nessuna pressione“, ha aggiunto con un sorriso. E chissà, magari invece Georgios Frangulis ci starà pensando…