Berrettini rivede la luce: si riparte dal passato

Matteo Berrettini torna ad allenarsi: ecco per quando è previsto il rientro del tennista romano dopo il lunghissimo stop post-Wimbledon.

Ha saltato a piè pari sia l’intera trasferta nordamericana, che lo US Open a lui tanto caro. Non spetta a noi dire se abbia fatto bene o meno a rinunciare a tutti questi appuntamenti e a subire le conseguenze derivanti da questa scelta, ossia il fatto di precipitare in classifica. Quello che ci interessa è che adesso stia bene e che sia pronto, almeno si spera, a tornare in campo.

Matteo Berrettini sembra finalmente vedere, infatti, uno spiraglio di luce, dopo queste lunghe e complicatissime settimane di stop. Il tennista romano ha giocato il suo ultimo match a Wimbledon, partita che, come si ricorderà, finì malissimo, con una sconfitta al primo turno che sarebbe stata impensabile, fino a qualche tempo fa, per un erbivoro doc come lui, che su quel campo, 4 anni fa, fece finale.

Quel che è stato è stato, ad ogni modo, e guardare al passato non ha troppo senso. Anche se, per la verità, Matteo farà proprio un passo indietro prima di “tornare” nel futuro e ricominciare a lottare per tornare in zone della classifica più consone al suo talento e maggiormente in linea con i risultati collezionati nel corso della sua carriera. Lo farà tornando ad allenarsi in un posto che gli è particolarmente noto e caro, vale a dire il Circolo Canottieri Aniene.

Allenamenti speciali al Circolo Canottieri Aniene per Matteo Berrettini

Berrettini ha scelto un luogo che per lui ha un significato speciale, visto che già in passato si era preparato lì prima di prendere decisioni importanti sul suo calendario. Stavolta, tuttavia, questo ennesimo ritorno sembrerebbe avere il sapore di una rinascita. Quella, si spera, decisiva.

Sotto la guida del fidato coach Alessandro Bega, Matteo sta ritrovando, o almeno così pare, sensazioni positive. E per non perdere stimoli, in questi giorni ha condiviso il campo con Andrea De Marchi, classe 2007, talento emergente del tennis italiano. Un confronto che non solo aiuterà questo giovane fenomeno del vivaio azzurro a crescere, ma che regalerà a Berrettini freschezza ed entusiasmo.

Il calendario, intanto, è già tracciato. L’obiettivo è il rientro all’ATP 250 di Hangzhou, in programma dal 17 al 23 settembre. Quanto alle settimane successiva invece, Berrettini è al momento alternate sia per il 500 di Pechino sia per quello di Tokyo. Un doppio appuntamento che, se confermato, gli permetterebbe di tornare protagonista in tornei di alto livello. Certo, resta inteso che le sue condizioni fisiche andranno verificate partita dopo partita, ma i segnali che arrivano dal campo romano sono incoraggianti e lasciano intendere che Matteo stia facendo tutto il possibile per tornare ad essere competitivo.