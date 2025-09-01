Pronostico Sinner-Bublik: il numero 1 per scacciare l’incubo

Sinner-Bublik è un match valido per gli ottavo di finale degli Us Open: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e

Jannik Sinner per scacciare l’incubo. Un ottavo di finale ricco di insidie soprattutto se si dovesse vedere un numero uno al mondo in difficoltà come successo nel turno precedente. Quando ha dovuto sudare, e dare il massimo davvero, per andare avanti senza portarla al quinto set.

Sinner affronta Bublik. E perché l’incubo? Perché il russo naturalizzato kazako è stato l’unico nel corso del 2025, oltre ad Alcaraz, a battere il tennista più forte del Mondo in questo momento. Il fatto è successo ad Halle, quando Sinner è stato battuto in tre set. Bublik ha dimostrato in quella partita di possedere le armi giuste per riuscire a mettere in difficoltà l’altoatesino, ma qui parliamo di uno Slam, quindi è tutta un’altra storia.

Sono sei gli incontri nella storia tra questi due atleti e il computo generale è tutto a favore di Sinner che si è imposto per quattro volte. Le quattro vittorie di Sinner sono arrivate qualche mese fa a Parigi nei quarti, a Miami e a Dubai nel 2021 e poi 2023. Sarà quindi una sfida aperta nella quale la forza, soprattutto mentale di Jannik, quella che non va mai in vacanza, potrebbe riuscire a fare la differenza.

Come vedere Sinner-Bublik diretta tv e in streaming