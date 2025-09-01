Pronostico Sinner-Bublik: il numero 1 per scacciare l’incubo

Sinner-Bublik è un match valido per gli ottavo di finale degli Us Open: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e
Jannik Sinner per scacciare l’incubo. Un ottavo di finale ricco di insidie soprattutto se si dovesse vedere un numero uno al mondo in difficoltà come successo nel turno precedente. Quando ha dovuto sudare, e dare il massimo davvero, per andare avanti senza portarla al quinto set.
Sinner affronta Bublik. E perché l’incubo? Perché il russo naturalizzato kazako è stato l’unico nel corso del 2025, oltre ad Alcaraz, a battere il tennista più forte del Mondo in questo momento. Il fatto è successo ad Halle, quando Sinner è stato battuto in tre set. Bublik ha dimostrato in quella partita di possedere le armi giuste per riuscire a mettere in difficoltà l’altoatesino, ma qui parliamo di uno Slam, quindi è tutta un’altra storia.
Sono sei gli incontri nella storia tra questi due atleti e il computo generale è tutto a favore di Sinner che si è imposto per quattro volte. Le quattro vittorie di Sinner sono arrivate qualche mese fa a Parigi nei quarti, a Miami e a Dubai nel 2021 e poi 2023. Sarà quindi una sfida aperta nella quale la forza, soprattutto mentale di Jannik, quella che non va mai in vacanza, potrebbe riuscire a fare la differenza.
Come vedere Sinner-Bublik diretta tv e in streaming
Il match valido per gli ottavo di finale degli Us Open Sinner-Bublik, in programma intorno all’una italiane di martedì 2 settembre sarà trasmesso per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare i diritti di trasmissione del torneo e sarà visibile su Sky Sport 1. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Si potrà anche vedere in chiaro, su SuperTennisTv, al tasto 64 del telecomando. Tutte le partite del torneo americano infatti si possono vedere senza pagare nessun abbonamento.
La vittoria di Sinner in generale si attesta come quota intorno all’1.09 volte la posta.
Il pronostico
Sinner vincente che scaccia l’incubo. E siccome la quota dell’affermazione finale non permette di fare chissà quale sogno, occhio alla possibilità di una vittoria per 3-1 dell’azzurro, questa sì vale oltre due volte la posta. Almeno un set lo potrebbe concedere. Anche over 30,5 game è da prendere in considerazione: in questo vale il valore girando i bookmaker è intorno all’1,60 volte la posta.