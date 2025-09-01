Pronostico Musetti-Munar: l’azzurro nella storia

Musetti-Munar è un match valido per gli ottavo di finale degli Us Open: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.
Per la prima volta nella sua carriera Lorenzo Musetti è agli ottavo di finale degli Us Open: è arrivato a questo punto dopo aver “battuto” Comolli, che si è ritirato nel turno precedente dopo che l’azzurro di Carrara era comunque avanti di due set. Adesso c’è Munar, e si parte con tutti i favori del pronostico, per un sogno che potrebbe, dovrebbe, continuare.
Il numero 44 del Mondo, adesso – Musetti è decima nel ranking Mondiale – non fa nessuna paura. Certo, i precedenti non sono tranquilli: nel corso della loro carriera infatti questi due atleti si sono scontrati la bellezza di 5 volte e in 4 occasioni lo spagnolo ha avuto la meglio sull’italiano. Quindi c’è anche da sfatare quello che sembra un vero e proprio tabù. Ovvio, erano altri tempi e nel corso degli ultimi anni il toscano è riuscito ad alzare sensibilmente il proprio livello e vede da vicino, in questo caso, anche un quarto di finale contro Sinner. Sì, il tabellone ci dice questo: in caso di vittoria ci potrebbe essere un altro derby nel turno successivo.
La vittoria di Musetti, quindi, non pare in nessun modo essere in discussione. Parliamo di due atleti che vivono un momento di forma diverso e in generale anche un momento diverso delle loro carriere. L’azzurro sta bene, mentalmente e fisicamente, e ha le carte in regola per riuscire nel colpo grosso.
Come vedere Musetti-Munar diretta tv e in streaming
Il match valido per gli ottavo di finale degli Us Open Musetti-Munar, in programma intorno alle 21:00, sarà trasmesso per gli abbonati Sky. La nota piattaforma satellitare i diritti di trasmissione del torneo e sarà visibile su Sky Sport 1. Disponibile anche la diretta streaming sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. Si potrà anche vedere in chiaro, su SuperTennisTv, al tasto 64 del telecomando. Tutte le partite del torneo americano infatti si possono vedere senza pagare nessun abbonamento.
Comparazione quote
La vittoria di Musetti in generale si attesta come quota intorno all’1.42 volte la posta. Il trionfo per l’atleta di Carrara nel primo set, invece, è segnato in lavagna a 1.55, quello dell’iberico è proposto a 2.25.
Il pronostico
Musetti ai quarti di finale, senza chissà quali problemi. Il match, come detto prima, è indirizzato e le quote lo confermano. Occhio anche al 3-0 finale, che fa salire sensibilmente il livello della posta in gioco. In ogni caso, anche la vittoria del match, è una quota che permette di giocarla senza nemmeno pensare ad altro.