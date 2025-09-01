Pronostico Musetti-Munar: l’azzurro nella storia

Musetti-Munar è un match valido per gli ottavo di finale degli Us Open: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Per la prima volta nella sua carriera Lorenzo Musetti è agli ottavo di finale degli Us Open: è arrivato a questo punto dopo aver “battuto” Comolli, che si è ritirato nel turno precedente dopo che l’azzurro di Carrara era comunque avanti di due set. Adesso c’è Munar, e si parte con tutti i favori del pronostico, per un sogno che potrebbe, dovrebbe, continuare.

Il numero 44 del Mondo, adesso – Musetti è decima nel ranking Mondiale – non fa nessuna paura. Certo, i precedenti non sono tranquilli: nel corso della loro carriera infatti questi due atleti si sono scontrati la bellezza di 5 volte e in 4 occasioni lo spagnolo ha avuto la meglio sull’italiano. Quindi c’è anche da sfatare quello che sembra un vero e proprio tabù. Ovvio, erano altri tempi e nel corso degli ultimi anni il toscano è riuscito ad alzare sensibilmente il proprio livello e vede da vicino, in questo caso, anche un quarto di finale contro Sinner. Sì, il tabellone ci dice questo: in caso di vittoria ci potrebbe essere un altro derby nel turno successivo.

La vittoria di Musetti, quindi, non pare in nessun modo essere in discussione. Parliamo di due atleti che vivono un momento di forma diverso e in generale anche un momento diverso delle loro carriere. L’azzurro sta bene, mentalmente e fisicamente, e ha le carte in regola per riuscire nel colpo grosso.

Come vedere Musetti-Munar diretta tv e in streaming