US Open, pronostico Sinner-Shapovalov: vento in poppa ma tante incognite

Sinner-Shapovalov, in programma oggi, è un match valido per il terzo turno dello US Open: analisi, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

In 2 match ha concesso un totale di 11 game appena. E nessuno, fino a questo momento, è riuscito a strappargli un set. Jannik Sinner arriva al terzo turno degli US Open con il vento in poppa, dunque, dopo aver battuto in scioltezza prima Vit Kopriva, poi Alexei Popyrin. Numeri da dominatore assoluto per il campione in carica a Flushing Meadows.

Stavolta potrebbe non avere vita così facile, però. Ad attenderlo ci sarà infatti Denis Shapovalov, potenzialmente pericoloso con i suoi tiri mancini e la capacità di tirarsi fuori, nella maggior parte dei casi, dagli scambi più lunghi. Un giocatore solido, che brilla seppur discontinuo, e che è reduce da una vittoria in 3 set, quella contro Marton Fucsovics, e da una in 4, contro Valentin Royer, nel corso della quale si è aggiudicato, a dimostrazione della sua caparbietà, ben due tie-break tiratissimi.

Anche in questo caso, come con Popyrin, c’è un solo precedente da guardare. E pure questo, guarda caso, non se l’è aggiudicato Sinner: lui e Shapovalov si sono affrontati in occasione dell’edizione 2021 degli Australian Open, quando il canadese ebbe la meglio sul futuro numero 1 in 5 set. L’azzurro era però, a quel tempo, un altro giocatore. Adesso è più completo e dovrebbe riuscire a gestire senza problemi il tennis, a tratti esplosivo, del rivale che cercherà di osteggiarlo al terzo turno dello Slam a stelle e strisce.

Come vedere Sinner-Shapovalov in diretta tv in chiaro e in streaming

Il terzo turno degli Us Open tra Jannik Sinner e Denis Shapovalov sarà trasmesso sabato 30 agosto in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Sinner e Popyrin anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix. Gli abbonati Sky, invece, potranno assistere al match su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Sinner-Shapovalov: il pronostico

Dal punto di vista delle quote, Sinner parte nettamente favorito, con una probabilità di successo molto alta. Lo scenario più probabile è un successo in tre set, ma non ci sentiamo di escludere l’ipotesi che Shapovalov si ritagli un parziale più combattuto, magari un tie-break. La sensazione, tuttavia, al netto dei colpi di genio tipici del gioco del canadese, è che, alla lunga, il muro difensivo e la pulizia tecnica di Sinner finiranno per logorare il suo avversario. Un match non banale e con qualche incognita, ma con un favorito assoluto.