Pronostico Tolosa-PSG: Luis Enrique prende le distanze

Tolosa-Psg è una partita della terza giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Statisticamente, dopo le prime due partite di questo campionato, il Tolosa – che ha sei punti come il Psg – è davanti alla squadra di Luis Enrique. Perché ha fatto tre gol in stagione – due, invece, quelle dei parigini – e non ha preso nessuna rete, proprio come la squadra campione d’Europa.

Sarà, quindi, un compito un po’ complicato quello della formazione dell’allenatore catalano in questo terzo turno della Ligue 1. Poco complicato, ovvio: le qualità che abbiamo visto nel corso della passata stagione sono incredibili e la sensazione è che i parigini stiano continuano a crescere nonostante il caso Donnarumma che ha salutato già i suoi tifosi e che lascerà, probabilmente destinazione Manchester City, la sua (ex) squadra.

Il terremoto con il portiere italiano è stato comunque già assorbito da un gruppo forte e che soprattutto si sente forte. Sì, il Psg domina in tutti i campi e se la gioca a viso aperto con tutti, nonostante la squadra sia comunque giovane: ma è questo il punto. Tutti si mettono a disposizione, corrono a mille all’ora, e non hanno nessuna intenzione di mollare la presa, mai. Il merito di Luis Enrique è evidente.

Quindi? Quindi la terza vittoria di fila è in cassaforte con Luis Enrique che prenderà immediatamente le distanze dal Tolosa. Non solo queste, per i padroni di casa, le partite da vincere.

Come vedere Tolosa-Psg in diretta tv e in streaming

Tolosa-Psg è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Ancora vittoria, la terza di fila in campionato, senza nemmeno prende gol stavolta. Insomma, Psg in scioltezza contro un Tolosa che si è partito bene, ma che non avrà scampo contro la truppa di Luis Enrique.

Le probabili formazioni di Tolosa-Psg

TOLOSA (3-4-3): Restes; Canvot, Creswell, McKenzie; Sidibe, Sauer, Casseres, Methalie; Donnum, Magri, Gboho.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2