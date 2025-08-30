Pronostico Tolosa-PSG: Luis Enrique prende le distanze

di

Tolosa-Psg è una partita della terza giornata di Ligue 1 e si gioca sabato alle 21:05: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Statisticamente, dopo le prime due partite di questo campionato, il Tolosa – che ha sei punti come il Psg – è davanti alla squadra di Luis Enrique. Perché ha fatto tre gol in stagione – due, invece, quelle dei parigini – e non ha preso nessuna rete, proprio come la squadra campione d’Europa.

Pronostico Tolosa-Psg: Luis Enrique prende le distanze (Lapresse) – Ilveggente.it

Sarà, quindi, un compito un po’ complicato quello della formazione dell’allenatore catalano in questo terzo turno della Ligue 1. Poco complicato, ovvio: le qualità che abbiamo visto nel corso della passata stagione sono incredibili e la sensazione è che i parigini stiano continuano a crescere nonostante il caso Donnarumma che ha salutato già i suoi tifosi e che lascerà, probabilmente destinazione Manchester City, la sua (ex) squadra.

Il terremoto con il portiere italiano è stato comunque già assorbito da un gruppo forte e che soprattutto si sente forte. Sì, il Psg domina in tutti i campi e se la gioca a viso aperto con tutti, nonostante la squadra sia comunque giovane: ma è questo il punto. Tutti si mettono a disposizione, corrono a mille all’ora, e non hanno nessuna intenzione di mollare la presa, mai. Il merito di Luis Enrique è evidente.

Quindi? Quindi la terza vittoria di fila è in cassaforte con Luis Enrique che prenderà immediatamente le distanze dal Tolosa. Non solo queste, per i padroni di casa, le partite da vincere.

Come vedere Tolosa-Psg in diretta tv e in streaming

Come vedere Tolosa-Psg in diretta tv e in streaming (Lapresse) – Ilveggente.it

Tolosa-Psg è in programma sabato alle 21:05. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Psg è quotata 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “NO GOL” è quotato invece a 1.90 su Lottomatica.

Il pronostico

Ancora vittoria, la terza di fila in campionato, senza nemmeno prende gol stavolta. Insomma, Psg in scioltezza contro un Tolosa che si è partito bene, ma che non avrà scampo contro la truppa di Luis Enrique.

Le probabili formazioni di Tolosa-Psg

TOLOSA (3-4-3): Restes; Canvot, Creswell, McKenzie; Sidibe, Sauer, Casseres, Methalie; Donnum, Magri, Gboho.
PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2
