Pronostico Lione-Marsiglia: domenica amara per De Zerbi

Lione-Marsiglia è una partita della terza giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 20:45: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

Tutto quello che è successo dentro al Marsiglia dopo la sconfitta in casa contro il Rennes ancora non è stata smaltita. Sì, è arrivata una bella vittoria contro il Paris Fc, però la squadra ospite, neopromossa, era riuscita a recuperare due reti nel corso del match. Insomma, i problemi difensivi – e non solo, anche caratteriali, ci sono – e il Lione in questo momento sembra essere ed è più in palla.

Dopo aver risolto tutti i problemi nel corso dell’estate, con una retrocessione poi revocata da un giudice, il Lione ha deciso di investire, fin quando possibile, sul mercato ma soprattutto di non cedere i pezzi pregiati della squadra. E anche Maciel, il tecnico, ha avuto un buon avvio. Sei punti in due partite, con la possibilità di aumentare il bottino. Sei punti senza prendere nessun gol, mettiamolo in chiaro, ed è questo il momento il punto di forza di questa formazione, in grado comunque di chiudere tutti gli spazi e di rischiare pochissimo.

Ora, pensare che se possa venire fuori anche domenica sera senza nemmeno subire una rete è troppo. Di certo, però, al momento, la formazione di casa parte favorita (secondo noi e non secondo i bookmaker) quindi nel pronostico vi diciamo come potrebbe finire.

Come vedere Lione-Marsiglia in diretta tv e in streaming

Lione-Marsiglia è in programma domenica alle 20:45. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Sì, senza dubbi entrambe le squadre troveranno la via della rete. Quindi il segno GOL é quello che verrà fuori così come successo negli ultimi due incroci. Poi, per quanto spiegato prima, crediamo che il Lione si possa prendere la vittoria. E tre punti pesantissimi.

Le probabili formazioni di Lione-Marsiglia

LIONE (4-2-3-1): Deschamps; Maitland-Niles, Clinton Mata, Niakhate, Abner; Morton, Tessmann; Sulc, Tolisso, Fofana; Mikautadze.

MARSIGLIA (4-2-3-1): Rulli; Murillo, Riley, Balerdi, Garcia; Gomes, Hojbjerg; Greenwood, Gouiri, Weah; Aubameyang.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1