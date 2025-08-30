Pronostici Brighton-Manchester City: quota clamorosa per l’affermazione di Guardiola

Brighton-Manchester City è una partita della terza giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Il Manchester City di Guardiola ha iniziato come l’anno scorso. Una vittoria e una sconfitta. Un’altalena di risultati. E il tecnico catalano – che ha di nuovo investito molti soldi sul mercato e che deve per forza di cose ribaltare il Liverpool – sa benissimo che per vincere di nuovo la Premier League deve cambiare passo. Altrimenti addio, di nuovo.
Il Brighton è poca cosa, quindi prima della sosta, gli azzurri di Manchester dovrebbero riuscire a prendersi la vittoria. Anche perché, almeno in trasferta, pure nel corso delle ultime partite della passata stagione, i Citizens hanno dimostrato di essere molto più efficienti di quando giocano davanti ai propri tifosi. E chissà per quale motivo, visto che comunque l’atteggiamento è sempre lo stesso, quello di dominare in tutto e per tutto il gioco. Vabbè, misteri del calcio.
Dicevamo del Brighton: una squadra che ha un solo punto dopo due giornate e che ha perso contro l’Everton sbagliando anche un calcio di rigore. Il momento nero, che di solito uno si aspetta possa arrivare nel corso della stagione, per questa squadra invece è arrivato in maniera immediata, tutto e subito. E di questo, ovvio, ne potrebbe approfittare la formazione di Guardiola.
Il pronostico
La quota clamorosa per una vittoria del Manchester City indica le perplessità che hanno i book sulla squadra di Guardiola. Però, quasi due volte la posta, è troppo ghiotta per non essere sfruttata. E non serve davvero inserire altro: il 2 vale un tesoro in questa domenica di Premier League.
Le probabili formazioni di Brighton-Manchester City
BRIGHTON (4-2-3-1): Vebruggen; Wieffer, van Hecke, Dunk, De Cuyper; Baleba, Ayari; Minteh, O’Riley, Mitoma; Welbeck.
MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Lewis, Stones, Dias, Ait Nouri; Reijnders, Nico; Cherki, Silva, Doku; Haaland.