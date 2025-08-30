Pronostici Brighton-Manchester City: quota clamorosa per l’affermazione di Guardiola

Brighton-Manchester City è una partita della terza giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il Manchester City di Guardiola ha iniziato come l’anno scorso. Una vittoria e una sconfitta. Un’altalena di risultati. E il tecnico catalano – che ha di nuovo investito molti soldi sul mercato e che deve per forza di cose ribaltare il Liverpool – sa benissimo che per vincere di nuovo la Premier League deve cambiare passo. Altrimenti addio, di nuovo.

Il Brighton è poca cosa, quindi prima della sosta, gli azzurri di Manchester dovrebbero riuscire a prendersi la vittoria. Anche perché, almeno in trasferta, pure nel corso delle ultime partite della passata stagione, i Citizens hanno dimostrato di essere molto più efficienti di quando giocano davanti ai propri tifosi. E chissà per quale motivo, visto che comunque l’atteggiamento è sempre lo stesso, quello di dominare in tutto e per tutto il gioco. Vabbè, misteri del calcio.

Dicevamo del Brighton: una squadra che ha un solo punto dopo due giornate e che ha perso contro l’Everton sbagliando anche un calcio di rigore. Il momento nero, che di solito uno si aspetta possa arrivare nel corso della stagione, per questa squadra invece è arrivato in maniera immediata, tutto e subito. E di questo, ovvio, ne potrebbe approfittare la formazione di Guardiola.

Come vedere Brighton-Manchester City in diretta tv e in streaming

La sfida Brighton-Manchester City è in programma domenica alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Manchester City è quotata a 1.87 su Lottomatica e GoldBet a 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

La quota clamorosa per una vittoria del Manchester City indica le perplessità che hanno i book sulla squadra di Guardiola. Però, quasi due volte la posta, è troppo ghiotta per non essere sfruttata. E non serve davvero inserire altro: il 2 vale un tesoro in questa domenica di Premier League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Brighton-Manchester City

BRIGHTON (4-2-3-1): Vebruggen; Wieffer, van Hecke, Dunk, De Cuyper; Baleba, Ayari; Minteh, O’Riley, Mitoma; Welbeck.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Trafford; Lewis, Stones, Dias, Ait Nouri; Reijnders, Nico; Cherki, Silva, Doku; Haaland.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3