Non solo US Open 2025: la sfida segreta tra Sinner e Alcaraz corre su Forbes

US Open 2025 e Forbes: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz protagonisti di una sfida senza esclusione di colpi tra punti, titoli e numeri da capogiro.

Non v’è dubbio sul fatto che a dominare la scena, ora come ora, siano loro due: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Lo scorso anno si sono “smezzati” alla perfezione i 4 titoli del Grande Slam in palio e c’è grande curiosità, alla luce di ciò, attorno all’epilogo dell’edizione 2025 degli Us Open. Lo spagnolo riuscirà a pareggiare i conti, oppure Sinner difenderà il titolo (sempre a patto che a vincere non sia un outsider, s’intende)?

Lo scopriremo tra qualche giorno, mentre è già noto, nel frattempo, chi tra i due abbia vinto la sfida segreta che corre parallelamente alla loro rivalità tennistica. Sia l’azzurro che l’iberico sono molto popolari e bramati, in quanto tali, da ogni tipo di sponsor. Uno di loro, tuttavia, ha guadagnato più dell’altro, dato che sembrerebbe confermare una popolarità maggiore. E indovinate un po’ chi, tra Jannik e Carlos, è avanti dal punto di vista del portafoglio, in questa rivalità che ha ormai preso una piega anche finanziaria?

Ebbene, per il secondo anno consecutivo, è Alcaraz il tennista più pagato al mondo. A decretarlo è Forbes, che ha rivelato come il 22enne di Murcia abbia mantenuto il primo posto, nella classifica dei tennisti più pagati del momento, con una cifra stimata che ammonta, udite udite, a ben 48,3 milioni di dollari, ben 6 in più di quelli che aveva messo in tasca lo scorso anno.

Sul campo e oltre: la nuova era della rivalità tra Sinner e Alcaraz

E Sinner sarà anche un passo indietro rispetto a lui, ma questo non significa che sia rimasto a guardare, anzi. Il divario si è ridotto sensibilmente, tanto da essere oramai irrisorio.

Anche lui ha incrementato i guadagni rispetto all’anno precedente e, a partire dall’edizione 2024 degli Us Open, ha raccolto la bellezza di 47,3 milioni di dollari. Occhio, però, perché la “provenienza” di tutto questo denaro è diversa: il re del tennis, quanto meno sul campo, è Sinner, che dalle sue vittorie ha racimolato 20,3 di quei 47 milioni di dollari. Alcaraz domina, invece, fuori dal campo: con le sole sponsorizzazioni, esibizioni, apparizioni e attività commerciali ha guadagnato 35 dei 48 milioni di dollari di cui sopra.

Completano la top ten dei tennisti più pagati al mondo secondo Forbes i seguenti atleti, in quest’ordine: Coco Gauff, Novak Djokovic, Aryna Sabalenka, Qinwen Zheng, Iga Swiatek, Taylor Fritz, Frances Tiafoe e Daniil Medvedev, che insieme hanno guadagnato complessivamente 285 milioni di dollari negli ultimi 12 mesi.