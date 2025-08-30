I pronostici di sabato 30 agosto: Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di sabato 30 agosto, i top campionati sono tornati: in campo Serie A, Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I top campionati europei sono tutti ripartiti, e prima della sosta per le nazionali di inizio settembre c’è una vera e propria abbuffata di partite in questo weekend. In Serie A gli anticipi del sabato vedranno in campo Napoli e Roma che dopo avere vinto all’esordio vanno a caccia del bis contro il il Cagliari in casa e col neopromosso Pisa in trasferta.

In Premier League riflettori puntati sul Manchester United, appena un punto nelle prime due partite di campionato e in settimana eliminato dal piccolo Grimsby in League Cup. I Red Devils hanno probabilmente toccato uno dei punti più bassi della loro storia. In svantaggio addirittura di due gol – due sviste clamorose di Onana – dopo essere riusciti a recuperare hanno avuto la peggio dal dischetto. Decisivi, ironia della sorte, gli errori di Mbeumo e Cunha, entrambi acquistati in estate per circa 140 milioni di euro complessivi.

Diventa fondamentale, a questo punto, voltare pagina nella sfida casalinga con il neopromosso Burnley, nella quale si gioca tanto anche lo stesso tecnico, anche lui ormai non esente da critiche. Con questo United tutto è possibile: pur essendo sfavoriti, crediamo che i Clarets, rinvigoriti dal primi successo in Premier League con il Sunderland e vittoriosi anche in League Cup (2-1 al Derby County), riescano a segnare almeno una rete a Old Trafford.

I pronostici sulle altre partite

In Germania a iniziare in modo disastroso il campionato è stato invece il Lipsia, travolto 6-0 dal Bayern Monaco all’esordio. In casa contro l’Heidenheim il riscatto appare alla portata.

Non poteva iniziare peggio l’avventura di Erik ten Hag sulla panchina del Bayer Leverkusen: fin troppo fragili le Aspirine, che probabilmente avranno bisogno di tempo per elaborare gli addii di Xabi Alonso e di due giocatori chiave del ciclo del tecnico spagnolo come Wirtz e Frimpong. Attesa comunque una reazione da parte del Leverkusen nella trasferta di Brema con il Werder: difficile, al tempo stesso, che la porta rimanga inviolata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 2 + OVER 1,5 in Tolosa-PSG, Ligue 1, ore 21:00

Vincenti

TOTTENHAM (in Tottenham-Bournemouth, Premier League, ore 16:00)

(in Tottenham-Bournemouth, ore 16:00) REAL MADRID (in Real Madrid-Maiorca, Liga, ore 21:30)

(in Real Madrid-Maiorca, ore 21:30) NAPOLI (in Napoli-Cagliari, Serie A, ore 20:45)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

– Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 12050€ sport e casinò con bonus scommesse fino a 50€ sul primo deposito PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Stoccarda-Borussia Monchengladbach , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Manchester United-Burnley , Premier League, ore 16:00

, Premier League, ore 16:00 Real Madrid-Maiorca, Liga, ore 21:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Werder Brema-Bayer Leverkusen , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Hoffenheim-Eintracht Francoforte , Bundesliga, ore 15:30

, Bundesliga, ore 15:30 Bologna-Como, Serie A, ore 18:30

Comparazione quota totale (gol + over): 13.44 GOLDBET ; 14.21 SNAI; 13.44 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Chelsea-Fulham, Premier League, ore 13:30