Pronostico Chelsea-Fulham: Maresca ha messo la marcia giusta

Chelsea-Fulham è una partita della terza giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo il pareggio interno alla prima giornata, il Chelsea sul campo del West Ham ha rimesso immediatamente le cose in chiaro, andando a vincere in trasferta, fregiandosi del titolo di squadra campione del Mondo e dimostrando quest’anno di avere le carte in regola non solo per riuscire a rientrare dentro la zona Champions League – che rimane l’obiettivo minimo – ma anche di insidiare il Liverpool e il Manchester City nella corsa al titolo.

Ci poteva anche stare un mezzo passaggio a vuoto dopo la sbornia per la vittoria della prima manifestazione che i Blues hanno giocato in America. Ma è passata subito e quindi adesso c’è da continuare su quella scia contro una squadra, il Fulham, che è partita alla grandissima: sì, perché due pareggi contro Brighton e contro Manchester United sono risultati che una formazione del genere accetta molto volentieri, visto che parliamo di due formazioni che sulla carta dovrebbero avere altri obiettivi. E, nel mezzo della settimana, è anche arrivato il passaggio del turno nella Carabao Cup. Insomma, il momento è positivo e continua a dire il vero anche da una fase precampionato decisamente positiva.

Ma il Chelsea è di un’altra pasta: diversa anche da quella del Manchester United – eliminato nella manifestazione nazionale da una formazione di quarta serie – e Maresca vuole assolutamente trovare i primi tre punti interni della sua stagione. L’obiettivo, a dire il vero, non è più rimandabile.

Come vedere Chelsea-Fulham in diretta tv e in streaming

La sfida Chelsea-Fulham è in programma sabato alle 13:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Prima vittoria interna della stagione per il Chelsea di Enzo Maresca, che contro il Fulham continuerà sulla scia della bella affermazione fatta sul campo del West Ham. Match, anche, da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Chelsea-Fulham

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Estevao; Delap.

FULHAM (4-2-3-1): Leno; Tete, Andersen, Bassey, Castagne; Lukic, Berge; Sessegnon, Smith Rowe, Iwobi; Jimenez.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1