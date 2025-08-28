Pronostico Lens-Brest: difesa ballerina e prima vittoria interna

Lens-Brest è una partita valida per la terza giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo la sconfitta interna contro il Lione al debutto in campionato, il Lens è riuscito a rifarsi andando a vincere, in trasferta, sul campo del Le Havre. Una vittoria che dimostra un fatto: la squadra che venerdì anticiperà in campionato ha tutte le carte in regola per riuscire a disputare una buona stagione.

Problemi difensivi, invece, per il Brest: pareggio per 3-al debutto, poi una sconfitta per due a zero sul campo del Tolosa. Cinque gol subiti in due partite sono troppi, e anche nel precampionato, praticamente, era successa la stessa cosa: una squadra incapace di difendere nel migliore dei modi, una squadra che difficilmente riesce a chiudere i match senza raccogliere i palloni in fondo al sacco.

Quindi? Quindi è evidente che il Lens parta decisamente con tutti i favori del pronostico in questo match: una sfida che i padroni di casa dovrebbero riuscire a vincere: e la quota è assai stuzzicante.

Come vedere Lens-Brest in diretta tv e in streaming

La sfida Lens-Brest, in programma venerdì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Lens è quotata 1.95 su Goldbet, Lottomatica e 1.87 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Una vittoria dei padroni di casa ci sta, eccome. Soprattutto per i problemi difensivi che gli ospiti hanno dimostrato di avere nel corso di queste uscite di campionato e non solo, anche nel precampionato. Insomma, la quota come detto prima è stuzzicante e le possibilità che possa finire con un’affermazione interna ci sono tutte.

Le probabili formazioni di Lens-Brest

LENS (3-4-2-1): Risser; Gradit, Sarr, Udol; Anguilar, Thomasson, Sylla, Machado; Thauvin, Said; Fofana.

BREST (4-3-3): Majecki; Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Locko; Doumbia, Lees-Melou, Magnetti; Del Castillo, Ajorqoue, Balde.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1