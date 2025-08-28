Pronostico Lens-Brest: difesa ballerina e prima vittoria interna

Lens-Brest è una partita valida per la terza giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, diretta tv, probabili formazioni, pronostico.
Dopo la sconfitta interna contro il Lione al debutto in campionato, il Lens è riuscito a rifarsi andando a vincere, in trasferta, sul campo del Le Havre. Una vittoria che dimostra un fatto: la squadra che venerdì anticiperà in campionato ha tutte le carte in regola per riuscire a disputare una buona stagione.
Problemi difensivi, invece, per il Brest: pareggio per 3-al debutto, poi una sconfitta per due a zero sul campo del Tolosa. Cinque gol subiti in due partite sono troppi, e anche nel precampionato, praticamente, era successa la stessa cosa: una squadra incapace di difendere nel migliore dei modi, una squadra che difficilmente riesce a chiudere i match senza raccogliere i palloni in fondo al sacco.
Quindi? Quindi è evidente che il Lens parta decisamente con tutti i favori del pronostico in questo match: una sfida che i padroni di casa dovrebbero riuscire a vincere: e la quota è assai stuzzicante.
Come vedere Lens-Brest in diretta tv e in streaming
La sfida Lens-Brest, in programma venerdì alle 20:45, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria del Lens è quotata 1.95 su Goldbet, Lottomatica e 1.87 su Snai.
Maggiori informazioni sui bonus
Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.
- GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
- SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO
- LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO
Il pronostico
Una vittoria dei padroni di casa ci sta, eccome. Soprattutto per i problemi difensivi che gli ospiti hanno dimostrato di avere nel corso di queste uscite di campionato e non solo, anche nel precampionato. Insomma, la quota come detto prima è stuzzicante e le possibilità che possa finire con un’affermazione interna ci sono tutte.
Le probabili formazioni di Lens-Brest
LENS (3-4-2-1): Risser; Gradit, Sarr, Udol; Anguilar, Thomasson, Sylla, Machado; Thauvin, Said; Fofana.
BREST (4-3-3): Majecki; Lala, Chardonnet, Le Cardinal, Locko; Doumbia, Lees-Melou, Magnetti; Del Castillo, Ajorqoue, Balde.