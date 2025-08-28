Pronostico Amburgo-St. Pauli: certezza assoluta e quota golosa

Amburgo-St. Pauli è una partita della sec onda giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Un pareggio, tanto per iniziare. Sicuramente, però, molto più importante quello dal St. Pauli. Che sì, è arrivato in casa, ma è arrivato contro il Borussia Dortmund che come al solito, così come succede ogni anno – o almeno prima dell’inizio della stagione è sempre così – sarà la squadra che in un certo senso cercherà di rendere la vita difficile al Bayern Monaco.

Non solo, il pareggio per la squadra che venerdì sera giocherà in trasferta, è arrivato rimontando due gol nei minuti finali: segnale senza dubbio da prendere in considerazione, visto che parliamo di una squadra che non molla mai, è evidente, e che soprattutto da questo risultato potrebbe ricavare qualcosa di buono sotto l’aspetto morale.

Anche quello dell’Amburgo, senza dubbio, è stato un risultato di prestigio sul campo del Monchengladbach. Lo zero a zero finale – soffrendo anche il giusto – è stato accolto bene da una squadra che mancava da molto tempo in Bundesliga. Si parte bene, quindi, e quando si parte bene si è sempre a metà dell’opera. Ma come finisce questa partita? Noi qualche idea, una sicura a dire il vero, ce l’abbiamo. E ve lo diciamo sotto.

Come vedere Amburgo-St. Pauli in diretta tv e streaming

Amburgo-St. Pauli è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il pareggio è quotato 3.35 su Lottomatica e GoldBet e 3.30 Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.66 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Che non finisca di nuovo in pareggio? Crediamo di sì, perché è la X il risultato che potrebbe realmente venire fuori. E la certezza della quale ci parlavamo prima? Ovvio, parliamo di un match da almeno una rete per squadra, su questo non abbiamo nessun dubbio.

Le probabili formazioni di Amburgo-St. Pauli

AMBURGO (3-4-3): Fernandes; Omari, Effadli, Torunariga; Gocoleshievili, Capaldo, Remberg, Muhey; Sahiti, Poulsen, Dompe.

ST. PAULI (3-4-1-2): Vasijli; Dzwigala Smith, Wahal; Oppie, Fujita, Samps, Pyrka; Sinani; Pereira Lage, Hountondji.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1