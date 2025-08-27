US Open, pronostico Sinner-Popyrin: il precedente che spaventa

Sinner-Popyrin, in programma domani, è un match valido per il secondo turno dello US Open: analisi, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

A Jannik Sinner non piace vincere facile. Succede spesso, tuttavia, che i suoi avversari non siano in grado di reggere il suo stesso ritmo e crollino, dunque, abbastanza in fretta. Come Vit Kopriva, per esempio, il primo avversario da lui incontrato lungo il cammino agli US Open, che è riuscito a vincere solo 4 dei 22 game disputati.

Il numero 1 del mondo ha archiviato la pratica nel minor tempo possibile, senza dilapidare energie che potrebbero essergli utili nel prosieguo dello Slam a stelle e strisce. Domani, in occasione del secondo turno del Major, incontrerà un avversario che, a differenza del precedente, ha già affrontato più volte nel corso della sua carriera: Alexei Popyrin. Lo scontro in questione risale a 4 anni fa e, in quell’occasione, fu l’australiano ad avere la meglio. Ma erano altri tempi e quello, senza ombra di dubbio, era sicuramente un altro Sinner.

Il nativo è un avversario comunque insidioso, anche più di quanto il seeding non lasci intendere. Al suo esordio sul cemento newyorkese ha giustiziato Emil Ruusuvuori in tre set, collezionando la bellezza di 19 ace e 44 vincenti. La sua combinazione servizio-dritto può far male sulle superfici rapide e lo sa bene Novak Djokovic, che lo scorso anno fu battuto proprio da Popyrin al terzo turno dello Slam. Jannik dovrà stare bene attento, quindi, a non perdere la concentrazione neppure per un istante, se vorrà avere la meglio su di lui.

Come vedere Sinner-Popyrin in diretta tv in chiaro e in streaming

Il secondo turno degli Us Open tra Jannik Sinner e Alexei Popyrin sarà trasmesso giovedì 28 agosto in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Sinner e Popyrin anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix. Gli abbonati Sky, invece, potranno assistere al match su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Sinner-Popyrin: il pronostico

Malgrado l’australiano sia un avversario da non prendere sotto gamba, Sinner arriva all’appuntamento da grande favorito. I postumi del virus che lo aveva costretto al ritiro in finale a Cincinnati sono alle spalle e l’esordio promette bene, per cui ci sono tutti i presupposti per immaginare una seconda performance di altissimo livello. L’azzurro, in assenza di problemi, potrebbe verosimilmente vincere in 3 set, soprattutto se, come crediamo, sfodererà sin da subito il suo gioco aggressivo per contenere la “furia” del suo rivale di Sydney.