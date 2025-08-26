US Open, pronostico Sinner-Kopriva: non era mai successo prima d’ora

Sinner-Kopriva, in programma oggi, è un match valido per il primo turno dello US Open: analisi, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Un virus dal tempismo perfetto – si fa per dire – ha frenato la sua corsa alla vigilia della finale del Masters 1000 di Cincinnati. Jannik Sinner è sì sceso in campo, ma non è riuscito a giocare per più di 20 minuti, trascorsi i quali ha comunicato al giudice di sedia di non essere nelle condizioni di continuare, consegnando così di fatto la vittoria al suo antagonista Carlos Alcaraz.

Il peggio adesso è passato, però, e il numero 1 del mondo ha detto, nei giorni scorsi, di sentirsi molto meglio e di essere tornato in forma. Il che ci fa ben sperare circa il percorso che farà agli US Open, che per lui entreranno nel vivo proprio oggi. Dopo la battuta d’arresto in Ohio, debutterà a Flushing Meadows contro Kit Kopriva, che al momento è 86esimo nella classifica mondiale maschile.

Non è l’ultimo arrivato, dunque. Si tratta, anzi, di un giocatore molto talentuoso, che non ha mai affrontato Sinner nel corso della sua carriera. Il fatto che nei tornei del Grande Slam non abbia mai brillato fa pensare, poi, che le sue possibilità, contro un avversario ostico ed impegnativo come il fenomeno altoatesino, siano assai limitate.

Come vedere Sinner-Kopriva in diretta tv in chiaro e in streaming

Il primo turno degli Us Open tra Jannik Sinner e Kit Kopriva sarà trasmesso martedì 26 agosto in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre, canale 212 di Sky). Sarà possibile vedere la sfida tra Sinner e Kopriva anche in streaming sul sito di Supertennis o su SuperTennix. Gli abbonati Sky, invece, potranno assistere al match su Sky Sport Uno (canale 201) e sul canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming sull’app Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. L’incontro inizierà non prima delle 17:30 (ora italiana).

Sinner-Kopriva: il pronostico

Sia Sinner che Kopriva scenderanno in campo per dimostrare qualcosa. Il secondo ha voglia di togliersi di dosso l’etichetta di tennista che ha successo solo nei Challenger, mentre il primo dovrà difendere non solo il titolo conquistato lo scorso anno, ma anche la vetta del ranking Atp. Alcaraz gli sta col fiato sul collo e la sfida a New York, di conseguenza, avrà un significato ancor più importante. Considerando questo, ma anche la differenza di esperienza e classifica, Sinner è chiaramente il favorito per la vittoria di questo incontro, presumibilmente in 3 set. Le quote per una sua vittoria sono basse, a dimostrazione del fatto che i bookmaker sono certi della sua superiorità sul campo. Sebbene l’esito del match sembri scontato, è fondamentale comunque per Sinner entrare in partita con la giusta concentrazione e determinazione.