Sinner fa tendenza: il nuovo accessorio di lusso è già un oggetto del desiderio

Non solo tennis: il numero 1 del tennis mondiale Jannik Sinner porta in campo glamour e lusso con un accessorio di tendenza unico nel suo genere.

Non ci stupisce affatto che gli sponsor abbiano fatto a gara per assicurarselo come testimonial ed ambassador. Uno come Jannik Sinner fa tendenza ed è del tutto comprensibile che sia il protagonista indiscusso dei break pubblicitari, sia sui canali tradizionali che sulla pay tv.

Il numero 1 del tennis mondiale, forte di ciò, è ormai divenuto una vera e propria icona di stile. Un personaggio che sembrava essere lontano anni luce dalle dinamiche della moda e che invece, adesso, detta addirittura le tendenze. Lo sa bene la maison Gucci, che qualche tempo fa, prima ancora che il campione altoatesino esplodesse del tutto, lo aveva già assoldato, avendo intuito quanto potenziale ci fosse in quel ragazzo dalla faccia pulita, i ricci rossi scompigliati e il talento incredibile.

Ecco quindi che, da quel momento in poi, il fenomeno di San Candido ha iniziato a catturare i riflettori anche al di là del circuito, grazie ad una collaborazione di lusso che non ha fatto altro che rafforzare la sua identità in tutto il mondo. E da tale collaborazione, nei giorni scorsi, è nata una nuova edizione speciale che, manco a dirlo, ha già fatto impazzire i tifosi.

Tennis e lusso, quanto costa il borsone di Jannik Sinner

Il brand fiorentino, da anni legato al mondo dello sport e in particolare al tennis, ha lanciato una nuova versione del suo classico borsone da viaggio e ha scelto proprio Sinner come protagonista della nuova campagna, pensata per chi vive lo sport con eleganza, senza rinunciare al lusso.

Il design del borsone richiama lo stile inconfondibile della maison, con linee pulite, dettagli in pelle e il motivo iconico che lo rende immediatamente riconoscibile. È un accessorio che va oltre la semplice funzionalità e che, nel giro di poche ore, si è subito trasformato in un vero e proprio oggetto del desiderio. Tanto più che a sponsorizzarlo, appunto, è lo sportivo più amato del momento.

Gucci ha dunque dimostrato, ancora una volta, che, quando tennis e lusso si incontrano, il risultato non può che essere esclusivo. E cotanta esclusività, naturalmente, ha un costo che non è accessibile propriamente a tutti. Lo splendido borsone GG Supreme beige e blu, con una finitura blu e gialla, costa infatti 1650 euro.