Pronostici Bundesliga 23 agosto ore 15:30: esordio insidioso per il Leverkusen

Bundesliga, nella prima giornata dell’edizione 2025-26 del massimo campionato tedesco Leverkusen ed Eintracht vanno a caccia del primo successo.

Nella passata stagione il Bayer Leverkusen non è riuscito nell’impresa di difendere il titolo conquistato l’anno prima, quando aveva messo fine alla lunga “dittatura” del Bayern Monaco. Il Werkself è arrivato secondo, a distanza siderale dai bavaresi: pur avendo incassato una sola sconfitta in più di Kane e compagni, i rossoneri hanno scontato i troppi pareggi – 12 quelli totali – che non gli hanno consentito di tenere il passo degli uomini di Vincent Kompany, tornati in versione schiacciasassi come nelle stagioni precedenti.

Era inevitabile, dunque, che in estate avesse luogo una sorta di “diaspora”: il deus ex machina del titolo, Xabi Alonso, non poteva dire di no alle sirene del Real Madrid, ma sono partiti anche due pilastri della formazione allenata dal tecnico basco capace di vincere sia coppa che campionato nel 2024, Wirtz e Frimpong, entrambi finiti al Liverpool.

Non ha convinto appieno la scelta di affidarsi al discusso Erik ten Hag, reduce dall’esperienza molto negativa al Manchester United: l’allenatore olandese tenterà di rilanciare la propria carriera ma sarà molto complicato non far rimpiangere Alonso. Nell’esordio in Coppa di Germania con il Grossaspach si sono viste sia luci che ombre, anche se il Leverkusen ha regolato i modesti avversari con un rotondo 4-0 (in gol pure Schick e Grimaldo). Cela non poche insidie, dunque, l’esordio nella Bundesliga 2025-26 con l’Hoffenheim di Christian Ilzer, quartultimo nello scorso campionato e con la seconda peggior difesa del torneo (68 gol subiti). Leverkusen favorito ma, alla luce dei tanti cambiamenti, non sono da escludere eventuali sorprese. La certezza, in questo caso, sono i gol: ci aspettiamo una gara prolifica.

Le previsioni sulle altre partite

Vuole partire con il piede giusto l’Eintracht Francoforte dopo l’ottimo terzo posto dell’anno scorso, in cui ha collezionato 60 punti (miglior risultato dalla stagione 1981-82). Le Adler di Dino Toppmoller, che torneranno a giocare la Champions League, sono favorite nel match casalingo con un Werder Brema che è all’alba di un nuovo ciclo in seguito alla separazione da Ole Werner (finito al Lipsia) al timone della squadra biancoverde dal 2021.

Imbattuto nel precampionato (tre vittorie e due pareggi) e vittorioso in Coppa di Germania con il Lotte (0-2), il Friburgo dovrebbe sfruttare il fattore campo nella sfida con l’Augsburg, solitamente meno temibile tra le mura amiche, mentre si preannuncia equilibrato il match tra Heidenheim e Wolfsburg: con ogni probabilità entrambe andranno a segno. Almeno una rete per parte, infine, anche tra Union Berlino e Stoccarda: gli ospiti sabato scorso hanno perso 2-1 con il Bayern Monaco nella sfida che assegnava la Supercoppa di Germania, i capitolini invece si sono scatenati in coppa contro il Gutersloh, riscattando un precampionato in cui avevano incassato quasi solo sconfitte.

Bundesliga: possibili vincenti

Eintracht Francoforte (in Eintracht Francoforte-Werder Brema)

Friburgo o pareggio (in Friburgo-Augsburg)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Eintracht Francoforte-Werder Brema

Bayer Leverkusen-Hoffenheim

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Heidenheim-Wolfsburg

Union Berlino-Stoccarda

Comparazione quote

La vittoria dell’Eintracht Francoforte è quotata a 1.70 su Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Gol” in Union Berlino-Stoccarda è quotato invece a 1.53 su Lottomatica e Snai.

