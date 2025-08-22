Pronostico West Ham-Chelsea: voltano pagina contro l’ex tecnico

West Ham-Chelsea è una partita della seconda giornata di Premier League e si gioca venerdì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Graham Potter, attuale allenatore del West Ham, ha allenato il Chelsea per soli sette mesi prima di ricevere il benservito dalla proprietà del club londinese. L’ex tecnico del Brighton, in cerca di riscatto, nella passata stagione ha accettato di ripartire da un’altra squadra della capitale inglese, ma i risultati finora rimangono altalenanti: il West Ham, infatti, ha debuttato nella Premier League 2025-26 con una tremenda sconfitta contro il neopromosso Sunderland, vittorioso 3-0 nello scorso fine settimana.

Non stupisce, dunque, il fatto che i tabloid facciano il suo nome quando parlano dei primi potenziali esoneri: il Chelsea non è l’avversario ideale per voltare immediatamente pagina, anche perché i precedenti di Potter contro la sua vecchia squadra non lasciano ben sperare (l’allenatore di Solihull non ha mai battuto i Blues nelle sette volte in cui li ha sfidati).

Anche il Chelsea, tuttavia, non ha brillato all’esordio, pareggiando 0-0 in un altro derby londinese con il Crystal Palace. Gli uomini di Enzo Maresca, nonostante un buon precampionato e malgrado arrivassero all’appuntamento sull’onda dei successi in Conference League e nel Mondiale per Club, non sono riusciti a sfondare la porta delle Eagles, accontentandosi di un punto. Una prestazione deludente, soprattutto dal punto di vista offensivo: Joao Pedro, grande protagonista a suon di gol negli States, è rimasto a secco, così come l’ex Ipswich Town Delap, che ha sbagliato una grossa occasione nel finale.

Potter dovrebbe cambiare qualcosa rispetto al match di Sunderland: probabile che scelga un modulo meno spregiudicato, con il nuovo acquisto Wilson pronto a guidare l’attacco. Per Maresca invece c’è qualche problema in difesa: accanto a Chalobah dovrebbe giocare Acheampong.

Come vedere West Ham-Chelsea in diretta tv e in streaming

La sfida tra West Ham e Chelsea è in programma venerdì alle 15:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Max (canale 205). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

La vittoria del Chelsea è quotata a 1.67 su Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.65 su Lottomatica e a 1.63 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Chelsea non è stato affatto costante in trasferta la scorsa stagione ma occhio alla voglia di riscatto dei Blues dopo la falsa partenza con il Palace. In questo momento il West Ham non rappresenta una minaccia credibile: non sorprenderebbe un colpaccio della squadra di Maresca in un match da almeno una rete per parte.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di West Ham-Chelsea

WEST HAM (3-4-3): Hermansen; Todibo, Kilman, Aguerd; Wan-Bissaka, Edson Alvarez, Soucek, Diouf; Bowen, Wilson, Paquetà.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Acheampong, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Estevao; Joao Pedro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2