Pronostico Bayern Monaco-Lipsia: i precedenti non lasciano alcuna speranza

di

Bayern Monaco-Lipsia è una partita della prima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Spetta come ogni anno ai campioni in carica aprire le danze in Bundesliga e all’Allianz Arena nell’anticipo del venerdì va in scena Bayern Monaco-Lipsia, secondo match ufficiale della stagione per gli uomini di Vincent Kompany. I bavaresi, infatti, sabato hanno piegato 2-1 lo Stoccarda – detentore della coppa nazionale – nella sfida che assegnava la Supercoppa di Germania: oltre al solito implacabile Kane, autore del gol che ha sbloccato il risultato, uno dei protagonisti dell’incontro è stato il nuovo acquisto, il colombiano Luis Diaz, arrivato nel mercato estivo dal Liverpool per circa 70 milioni di euro.

Kane con la Supercoppa
Pronostico Bayern Monaco-Lipsia: i precedenti non lasciano alcuna speranza (Ansa) – Ilveggente.it

I favoriti, inutile ricordarlo, sono sempre loro: dalla stagione 2012-13 il Bayern Monaco ha sollevato ben dodici volte il Meisterschale, una striscia lunghissima interrotta solo dal trionfo del Bayer Leverkusen nell’edizione 2023-24. Il Lipsia invece riparte dopo un’annata tumultuosa, terminata al settimo posto e fuori da tutto: i Roten Bullen non giocheranno alcuna competizione europea per la prima volta dopo diversi anni in cui hanno fatto presenza fissa.

A Lipsia è iniziata una nuova era

Il nuovo tecnico è Ole Werner, che ha lasciato il Werder Brema al termine di un quadriennio molto positivo: raccoglie l’eredità di Marco Rose, esonerato la scorsa primavera in seguito ad una serie di risultati deludenti. Il Lipsia una settimana fa ha debuttato in Coppa di Germania: quanta sofferenza con un avversario di categoria inferiore come il Sandhausen, che ha costretto la squadra di Werner a rimontare due gol restando in partita fino a dieci minuti dalla fine. Banzuzi e Xavi Simons hanno tolto le castagne dal fuoco a Werner (2-4) evitando una figuraccia.

Werner
Pronostico Bayern Monaco-Lipsia: i precedenti non lasciano alcuna speranza (Ansa) – Ilveggente.it

Dopo la dolorosa partenza di Sesko in direzione Man United, il tecnico dei Roten Bullen in attacco si affida ad Openda, mentre nel Bayern Monaco, complice l’assenza di Musiala, a supportare Kane toccherà ad Olise.

Come vedere Bayern Monaco-Lipsia in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Lipsia è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.27 su Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.63 su GoldbetLottomatica e a 1.63 su Snai.

Il pronostico

Negli ultimi 17 precedenti il Lipsia si è imposto due sole volte con il Bayern Monaco: l’andazzo non cambierà, in una gara che – come accade di solito – dovrebbe regalare diversi gol. Ne prevediamo più di due complessivi ed almeno uno per parte: la difesa dei Roten Bullen, del resto, è stata bucata due volte da una formazione modesta una settimana fa.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lipsia

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Olise, Luis Díaz; Kane.
LIPSIA (4-3-3): Gulácsi; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Seiwald, Schlager, Xavi Simons; Bakayoko, Openda, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1
