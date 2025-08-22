Pronostico Bayern Monaco-Lipsia: i precedenti non lasciano alcuna speranza

Bayern Monaco-Lipsia è una partita della prima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Spetta come ogni anno ai campioni in carica aprire le danze in Bundesliga e all’Allianz Arena nell’anticipo del venerdì va in scena Bayern Monaco-Lipsia, secondo match ufficiale della stagione per gli uomini di Vincent Kompany. I bavaresi, infatti, sabato hanno piegato 2-1 lo Stoccarda – detentore della coppa nazionale – nella sfida che assegnava la Supercoppa di Germania: oltre al solito implacabile Kane, autore del gol che ha sbloccato il risultato, uno dei protagonisti dell’incontro è stato il nuovo acquisto, il colombiano Luis Diaz, arrivato nel mercato estivo dal Liverpool per circa 70 milioni di euro.

I favoriti, inutile ricordarlo, sono sempre loro: dalla stagione 2012-13 il Bayern Monaco ha sollevato ben dodici volte il Meisterschale, una striscia lunghissima interrotta solo dal trionfo del Bayer Leverkusen nell’edizione 2023-24. Il Lipsia invece riparte dopo un’annata tumultuosa, terminata al settimo posto e fuori da tutto: i Roten Bullen non giocheranno alcuna competizione europea per la prima volta dopo diversi anni in cui hanno fatto presenza fissa.

A Lipsia è iniziata una nuova era

Il nuovo tecnico è Ole Werner, che ha lasciato il Werder Brema al termine di un quadriennio molto positivo: raccoglie l’eredità di Marco Rose, esonerato la scorsa primavera in seguito ad una serie di risultati deludenti. Il Lipsia una settimana fa ha debuttato in Coppa di Germania: quanta sofferenza con un avversario di categoria inferiore come il Sandhausen, che ha costretto la squadra di Werner a rimontare due gol restando in partita fino a dieci minuti dalla fine. Banzuzi e Xavi Simons hanno tolto le castagne dal fuoco a Werner (2-4) evitando una figuraccia.

Dopo la dolorosa partenza di Sesko in direzione Man United, il tecnico dei Roten Bullen in attacco si affida ad Openda, mentre nel Bayern Monaco, complice l’assenza di Musiala, a supportare Kane toccherà ad Olise.

Come vedere Bayern Monaco-Lipsia in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Lipsia è in programma venerdì alle 20:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Mix (canale 211). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Negli ultimi 17 precedenti il Lipsia si è imposto due sole volte con il Bayern Monaco: l’andazzo non cambierà, in una gara che – come accade di solito – dovrebbe regalare diversi gol. Ne prevediamo più di due complessivi ed almeno uno per parte: la difesa dei Roten Bullen, del resto, è stata bucata due volte da una formazione modesta una settimana fa.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Lipsia

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Olise, Luis Díaz; Kane.

LIPSIA (4-3-3): Gulácsi; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Seiwald, Schlager, Xavi Simons; Bakayoko, Openda, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1