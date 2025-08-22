La richiesta di Sinner spiazza New York: il retroscena agli US Open

La richiesta di Jannik Sinner durante gli US Open sorprende tutti. Il tennista azzurro voleva una partner d’eccezione: la verità sull’azzurro.

Pare sia stato un virus, lo scorso lunedì, a frenare l’avanzata di Jannik Sinner verso il titolo del Masters 1000 di Cincinnati. Ma il peggio, per fortuna, sembra essere già alle spalle, tanto è vero che, qualche ora fa, il numero 1 del mondo è stato avvistato in giro per New York. Segno che sta meglio e che non è più debilitato come quando è sceso in campo per duellare contro Carlos Alcaraz.

Ha fatto bene, tuttavia, a rinunciare all’ipotesi di disputare il doppio misto, onde evitare che quello sforzo ulteriore potesse in qualche modo pregiudicare il cammino a Flushing Meadows. Anche perché stavolta non si tratta “solo” di vincere il titolo e di difendere i punti conquistati lo scorso anno; in ballo c’è, bensì, nientepopodimeno che lo scettro di re del ranking, che il campione iberico è tanto così dal soffiare al suo rivale altoatesino.

Da qui la necessità di qualche giorno di riposo prima dell’impegnativo tour de force a New York, al termine del quale sapremo se il primo impero retto da Sinner sia volto al termine o se, invece, il fenomeno di San Candido potrà rimanere seduto sul suo trono ancora per un po’. Certo è che, indipendentemente da come andrà, se ne vedranno delle belle.

Sinner e la proposta inaspettata: il dietro le quinte di New York

Tornando al doppio misto, alla vigilia dell’inizio degli US Open un curiosissimo retroscena è arrivato direttamente dalla città che ospiterà, nel corso delle prossime due settimane, il Major a stelle e strisce.

A rivelarlo è stato Eric Butorac, senior director of player relations dello Slam americano, durante l’intervista rilasciata a Nothing Major Podcast. “Sinner ha chiesto se Serena Williams poteva essere un’opzione. Credo che Serena non sia rientrata nel protocollo antidoping che richiede circa sei mesi per essere reintegrati. Non so se Roger o Rafa siano effettivamente nella stessa situazione, ma non ho sentito né Roger né Rafa parlare di giocare”.

Inizialmente avrebbe dovuto giocare in coppia con Emma Navarro; poi, al suo posto, era subentrata, invece, Katerina Siniakova. E nessuno avrebbe potuto immaginare che per questo doppio misto Jannik volesse al suo fianco nientepopodimeno che la regina indiscussa.