Dal tennis alla magia del fuoco: momento storico per Sinner

Jannik Sinner si prepara a vivere un momento unico tra passione e spettacolo, confermando il suo ruolo di simbolo dello sport italiano.

Jannik Sinner è già leggenda, quello è poco ma sicuro. Eppure, nel suo palmares manca ancora un tassello: il numero 1 del tennis mondiale non ha mai partecipato ai Giochi Olimpici. Decise di rinunciare a Tokyo 2020 per dare priorità agli impegni del circuito maggiore, scelta per la quale fu aspramente criticato; ha saltato Parigi 2024, invece, a causa di una tonsillite.

Eppure, nonostante questo, si è aperto per lui uno spiraglio. Il numero 1 del tennis mondiale potrebbe avere ben presto l’opportunità di vivere un’esperienza completamente nuova. La notizia è comparsa sulle colonne del Corriere del Sera, secondo il quale il campione altoatesino sarebbe tra i principali favoriti per ottenere uno dei ruoli più importanti cui un atleta possa ambire.

L’ipotesi è che possa essere proprio lui, in occasione delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, ad accendere il braciere olimpico durante la cerimonia d’apertura, che avrà luogo a San Siro il prossimo 6 febbraio 2026. Notizia che, manco a dirlo, ha improvvisamente acceso i tifosi dell’azzurro, ben consapevoli del fatto che essere scelti per questo ruolo sia un grandissimo privilegio.

Dal campo al braciere: Sinner protagonista di un evento unico

La scelta di Sinner non sorprende: l’altoatesino, nonostante i tre mesi di squalifica per via dell’affaire Clostebol, ha giocato un’altra stagione straordinaria, vincendo due titoli del Grande Slam (e un terzo, ma facciamo sempre e comunque i dovuti scongiuri, potrebbe essere in arrivo).

Il fatto che la cerimonia si tenga nel mese di febbraio ben si coniuga, poi, con i suoi impegni sportivi, considerando che la finale degli Australian Open si terrà il primo giorno del mese e che, per il 6, dovrebbe trovarsi proprio in Italia. Al di là di questo, comunque, la sua presenza alla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina sancirebbe una svolta storica nella sua carriera.

C’è un altro motivo ancora per cui Sinner è perfetto per questo ruolo: prima ancora di giocare a tennis praticava lo sci alpino, ragion per cui sceglierlo per l’accensione del braciere servirebbe a rinsaldare il legame esistente tra il tennis e lo sport in generale, abbattendo ogni confine tra le discipline. Per i Giochi, poi, sarebbe un inizio col botto, all’insegna del talento, della dedizione e dell’orgoglio nazionale.