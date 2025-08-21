Berrettini scalda i motori: sorpresa nell’entry list di un Atp 250

Dopo l’eliminazione a Wimbledon e tanti forfait, Berrettini è nella lista dell’Atp 250 di Hangzhou: i tifosi sperano nella sua ripartenza.

La foto con Jannik Sinner, scattata sui campi d’allenamento a Montecarlo, aveva all’improvviso riacceso le speranze dei tifosi. Il fatto che Matteo Berrettini stesse facendo pratica insieme al numero 1 del mondo sembrava suggerire un ritorno imminente, ragion per cui la delusione è stata tanta e cocente nel momento in cui si è scoperto che, invece, il romano non avrebbe partecipato all’edizione 2025 degli Us Open.

Il finalista di Wimbledon 2021 deve aver pensato che fosse ormai inutile volare alla volta dell’America, dopo aver saltato l’intera parentesi sul cemento a stelle e strisce. Si è quindi goduto qualche altro giorno di relax – in compagnia, presumibilmente, della sua nuova fiamma, la ballerina di Amici e del corpo di ballo di Marracash, Vanessa Bellini – ma adesso sembrerebbe pronto, finalmente, a tornare in campo e a riprendere in mano la sua carriera.

La notizia del suo ritorno è arrivata un po’ a sorpresa, per la verità. Non perché non ci aspettassimo – o non sperassimo – di vederlo riapparire, ma perché per ricominciare ha scelto una cornice diversa da quella che ci saremmo aspettati. Berrettini ripartirà nientepopodimeno che dalla Cina, come si evince dal fatto che il suo nome sia comparso nella entry list di un Atp 250 in programma nel mese di settembre.

Berrettini ci prova: iscritto ad Hangzhou dopo due mesi di stop

Sì, Matteo si è iscritto al torneo di Hangzhuo, che si gioca sul cemento outdoor e che si disputerà dal 17 al 23 settembre prossimi.

Una notizia che fa davvero piacere e che ha permesso ai suoi tifosi di tirare un sospiro di sollievo dopo che, ormai due mesi fa, Berrettini si era lasciato andare ad un duro sfogo a margine della sconfitta rimediata, al primo turno di Wimbledon, per mano del polacco Kamil Majchrzak. A quel ko, inaspettatissimo per uno che in Church Road aveva fatto finale e che è un erbivoro doc, avevano fatto seguito svariati forfait, a riprova del fatto che l’eliminazione precoce dallo Slam britannico aveva minato, in qualche modo, la sua fiducia.

Quello che nessuno è stato in grado di capire – e di carpire – è se la lunga assenza di Matteo sia stata dettata dalle conseguenze legate all’infortunio agli addominali, palesatosi durante gli Internazionali d’Italia, o se, invece, si tratti “solo” di una questione di testa. L’essenziale, ad ogni modo, è che il peggio sia passato e che il romano abbia ritrovato, lo speriamo, la voglia di giocare e di duellare.