Sogna Sinner: US Open mai così ricco, montepremi che fa storia

US Open 2025 da record, le cifre in palio vi lasceranno a bocca aperta: lo Slam a stelle e strisce si conferma un torneo storico per i premi.

L’epilogo del Masters 1000 di Cincinnati ci ha lasciato l’amaro in bocca, ma il bello del tennis, così come dello sport in generale, è che morto un Papa se ne fa subito un altro. E infatti, a qualche giorno di distanza dal ritiro di Jannik Sinner, avvenuto durante la finale del torneo dell’Ohio, il numero 1 del mondo potrà già rifarsi e riprendere la sua cavalcata come se niente fosse.

Gli Us Open stanno per entrare nel vivo e l’attesa, manco a dirlo, è alle stelle. I due favoriti per la vittoria sono proprio il campione altoatesino e Carlos Alcaraz, suo principale competitor, che oltre a conquistare un altro titolo del Grande Slam potrebbero mettere le mani su un montepremi da record. Lo Slam a stelle e strisce è sempre stato il più ricco dal punto di vista del prize money, ma quest’anno gli organizzatori hanno voluto veramente esagerare.

In palio ci sono nientepopodimeno che 75 milioni di dollari in totale, l’equivalente di circa 64 milioni di euro. Sul piatto c’è una cifra, insomma, concretamente in grado di fare impallidire qualsiasi altro torneo del circuito maggiore. Ma andiamo a scoprire, adesso, come il prize money è stato distribuito e a quanto ammonterà, nello specifico, l’assegno destinato al campione dell’edizione 2025 del Major che tra poche ore tornerà ad illuminare il Flushing Meadows.

Il favorito azzurro in corsa in uno Slam mai così ricco: tutti i numeri da capogiro

Oltre al prestigio di un secondo trionfo a New York, che non sarebbe di certo poca cosa, Jannik Sinner potrebbe mettere le mani su un assegno che definire ricco sarebbe estremamente riduttivo: il vincitore del singolare si porterà a casa 3,6 milioni di dollari, infatti, cioè poco più di 3 milioni di euro. Una cifra mai toccata prima nella storia del tennis, il 20% in più di quello che l’azzurro mise in tasca 365 giorni fa.

Il secondo classificato incasserà la metà del vincitore, mentre chi si fermerà in semifinale dovrà “accontentarsi” di 1 milione di dollari. I quarti di finale valgono 530mila dollari, gli ottavi 325mila. Andranno un bel po’ di soldi anche a chi non riuscirà ad andare al di là del terzo turno: 215mila dollari saranno, infatti, una gran bella consolazione. Toccheranno, infine, 140mila dollari a chi si ferma al secondo turno, 100mila a chi disputerà solo il match di esordio. Cifra, questa, che per molti tennisti emergenti rappresenta un’intera stagione di guadagni.

Per Sinner, insomma, il 2025 potrebbe trasformarsi in un anno da ricordare non solo per i successi sportivi, ma anche per il portafoglio. Con il suo tennis solido e brillante, l’azzurro ha tutte le carte in regola per alzare di nuovo il trofeo e, con esso, intascare un premio che sancisce come l’US Open sia lo Slam più ricco e spettacolare di sempre.