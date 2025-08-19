Tra ex e nuove alleanze: colpo di scena Sinner agli US Open

Jannik Sinner sorprende ancora: agli US Open il campione azzurro mescola sport e intrecci personali in un doppio che promette scintille.

Una notizia last minute, nel tardo pomeriggio di domenica, aveva lasciato i tifosi di stucco. Jannik Sinner, era questa la novità, avrebbe giocato il doppio misto agli Us Open nientepopodimeno che con la ex Anna Kalinskaya, dopo essere stato scaricato da Emma Navarro, che sarebbe dovuta essere la sua partner al Flushing Meadows.

Avremmo dovuto immaginare subito, tuttavia, che si trattasse di una bufala. I due piccioncini, del resto, non si erano neanche salutati a Wimbledon, ragion per cui era abbastanza verosimile che potessero aver fatto pace nel frattempo e deciso, addirittura, di giocare in coppia a New York. Poche ore dopo, infatti, la notizia è stata prontamente smentita. E non con le parole, quanto piuttosto con i fatti.

Sinner non giocherà il doppio misto con la ragazza con cui era fidanzato lo scorso anno – si sono lasciati, presumibilmente, proprio poco dopo gli Us Open – ma con una specialista della categoria. Scenderà in campo con Katerina Siniakova, la tennista ceca che ha già vinto numerosi titoli del Grande Slam in coppia con Barbora Krejcikova. E tanto è bastato, naturalmente, per mettere fine in men che non si dica alle indiscrezioni che erano circolate nelle ultime ore sul conto di Kalinskaya.

Sinner tra cuore e racchetta: perché ha scelto Siniakova

I rumors su lui e Anna come partner in campo aveva acceso in un attimo, oltretutto, la fantasia dei fan. Sarebbe stato un intreccio perfetto tra amore e sport, capace di catalizzare l’attenzione dei media internazionali. Ma alla fine non sarà così: Sinner ha scelto la solidità, l’esperienza e la classe di Siniakova, una delle tenniste più vincenti nel doppio femminile degli ultimi dieci anni.

Intrecci amorosi o meno, la cosa certa è che l’avventura di Jannik a Flushing Meadows si preannuncia ricca di spunti: oltre all’impegno in singolare, dove partirà da favorito assoluto insieme al rivale Carlos Alcaraz, ci sarà anche questa parentesi curiosa in doppio misto. Un torneo che è stato “costruito” ad arte perché fosse spettacolare in tutto e per tutto, a partire, appunto, dalla composizione delle coppie stesse.

Un altro duo chiacchieratissimo è quello composto dal numero 2 del mondo e da Emma Raducanu, vincitrice dell’edizione 2021 degli Us Open. La stampa ha “ricamato” ad arte anche su di loro, che non si sono sottratti dalla narrazione romantica che è stata fatta a proposito di questa decisione di giocare in coppia a New York. E qualcosa ci dice, allora, che questo doppio misto potrebbe riservarci più sorprese di quante ce ne riserverà il singolare…

Aggiornamento: in seguito al ritiro dagli US Open, Sinner ha deciso di non giocare il doppio misto.