US Open, conto alla rovescia: tutto su sorteggio del tabellone e diretta televisiva

US Open 2025: fissato il sorteggio, partite dal 24 agosto al 7 settembre. Tutta la copertura tv e online per non perdere nemmeno un match.

Diciamoci la verità: chi tra noi, in fondo in fondo, non spera che gli Us Open possano concludersi con un nuovo capitolo dell’ormai atavica rivalità tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz? Vederli duellare è “doloroso”, in certi frangenti, ma è anche estremamente entusiasmante e divertente, ragion per cui proprio non possiamo immaginare epilogo migliore di questo.

Ed è lecito chiedersi, a questo punto, mentre si sogna un nuovo faccia a faccia tra il numero 1 il numero 2, come possa andare. Sinner riuscirà a fare il bis a New York, dopo il successo dell’anno scorso, oppure sarà Alcaraz, stavolta, ad avere la meglio e a riconquistare il titolo – il primo del Grande Slam – che vinse nel 2022?

Sarà altrettanto interessante, poi, capire come si evolverà il torneo femminile. Anche in quel caso, infatti, ci sarà qualcuno, vale a dire Aryna Sabalenka, che cercherà di bissare il successo dello scorso anno. Tutto dipenderà, naturalmente, da come si evolverà l’appuntamento al Flushing Meadows e da cosa, soprattutto, il destino avrà in serbo per i campioni uscenti e per tutti gli altri competitor ed outsider in gara. Alcuni dei quali, quest’anno, sembrano peraltro agguerriti e determinati come non mai.

Sorteggio e diretta tv dell’US Open 2025: tutto quello che devi sapere

Il torneo avrà inizio domenica 24 agosto e si concluderà nel weekend del 6-7 settembre. Il sorteggio del tabellone principale degli Us Open si terrà, come si evince dalla comunicazione ufficiale apparsa dal sito ufficiale dello Slam, nella giornata di giovedì 21 agosto.

Nel tardo pomeriggio, ora italiana, possiamo ipotizzare, benché l’orario di inizio della cerimonia non sia ancora stato reso noto. Per quanto riguarda, invece, la diretta televisiva, anche quest’anno le partite del Major a stelle e strisce saranno trasmesse in diretta e in chiaro su Supertennis, sul canale 64 del digitale terrestre e sul canale 212 della piattaforma Sky. Nel caso in cui si possieda una smart tv, si potrà scegliere contemporaneamente tra 4 partite, grazie all’interattività del canale della Federazione Italiana Tennis. Sulla piattaforma Supertennix ampia copertura del torneo con altri canali.

Il torneo, per la gioia degli appassionati, sarà trasmesso anche da Sky Sport sui canali satellitari della piattaforma, Sky Sport Tennis su tutti e anche in streaming su Now e Sky Go. E non resta altro da fare, a questo punto, che incrociare le dita e sperare che tutto vada per il meglio.